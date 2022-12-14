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Anadolu Aslanları Kayseri'nden Özbekistan mesaisi

EKONOMİ 14.12.2022, 08:45
Anadolu Aslanları Kayseri'nden Özbekistan mesaisi

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, Özbekistan ile ticareti geliştirmek üzere girişimlerde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret ve Ekonomi Müsteşarı Maşrab Mamirov ile bir araya gelen Serkan Özcan, Özbekistan’da önemli ziyaretlerde bulundu.

Özbekistan ile ilgili ticaretin önemine değinen ASKON Kayseri Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, “Kayseri tarihinin önemli noktalarından biri olan Kültepe’nin ticari başkent olduğu zamanlarda dahi yani 4000 yıl öncesinde Özbekistan coğrafyasıyla ticaret yapıldığı görülüyor. Bize düşen gelişen ve değişen şartlara hızlı ayak uydurarak Özbekistan’a ticareti geliştirmektir. Uzun süreli bir çalışmamız var. Türki Cumhuriyetler bizim için çok önemli. Özellikle yatırım konusunda neler yapabileceğimizi istişare ediyoruz.  Özbekistan ile Türkiye arasında enerji, tekstil, inşaat ve ilaç sanayi ağırlıklı ticari temas bulunmaktadır. Yeraltı ve tarım kaynakları yüksek olan Özbekistan’ın Türk girişimcilere kapıları sonuna kadar açık. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili rüzgar ve güneş santralleri konusunda ilerlemek istiyorlar. Bu konularda yatırımcıları bekliyorlar. Hali hazırda 2000’den fazla Türk firması Özbekistan ile çalışıyor. Atılacak doğru adımlarla ticari bağlar kuvvetlenecektir. Bizler de bu anlamda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.” açıklamasında bulundu.

Maşrab Mamirov ise görüşmeye ilişkin memnuniyetini dile getirirken “Özbekistan Türk yatırımcıları bekliyor. Biz yatırım fırsatlarını anlatmaya devam ediyoruz. Ticaretin gelişmesi için çaba sarf eden ASKON’a ve Serkan Özcan Bey’e teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

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