Ana bayilerine üretim tesislerini gezdirdi

Gıda devi Konya Şeker'in markası Torku, bayi toplantısını Konya'da gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Torku ürünlerinin iç pazarda satış ve dağıtımını yapan bayileri ile istişare ve genel değerlendirme toplantısı Konya Novotel'de yapıldı. 3 günlük programda üretim tesisleri de gezildi.

Anadolu Birlik Holding iştiraki PANEK A.Ş. koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıyı değerlendiren PANEK Genel Müdürü Bora Tokgöz, ülke genelindeki bayilerinin katılımıyla gerçekleşen bu toplantı ve fabrika gezi programı çok verimli geçti dedi.

86 Ana ve bölge bayinin katıldığı toplantıda, sahadaki operasyonların geri bildirimlerinin alındığını, bire bir özel görüşmelerle tecrübe ve taleplerin masaya yatırıldığını belirten PANEK Genel Müdürü Tokgöz, "PANKOBİRLİK Genel Başkanımız Sayın Ramazan Erkoyuncu'nun uzun zamandır istediği böyle bir toplantıyı yapmaktan dolayı mutluyuz. Tüm bayilerimizle şeffaf bir şekilde sahayı, iç pazarı ele aldık. Pazarladıkları ürünlerin fabrikalarını, nasıl hijyen ve kaliteli şekilde üretildiğini görmeyen bayilerimiz vardı. Hepsine tesislerimizi gezdirdik. İstek ve taleplerini not alıp, "Birlikte Zirveye" temasıyla sektörde daha da büyüme adına fikir alış verişinde bulunduk. 90 bayimizden 4'ü çeşitli nedenlerle katılamadı." dedi.

BAŞKAN ERKOYUNCU : "ÇİFTÇİNİN MARKASI TORKU, HEP ZİRVEDE OLMALIDIR"

"Birlikte Zirveye" sloganı ile 3 gün süren bu tür bayi toplantılarının verimine dikkat çeken PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, "Sadece Türkiye'de değil, dünyada da güven ve kalitenin adı Torku olmuştur. Torku markası algısı bu anlamda zirvededir. Bu büyük markanın iç piyasa da hep zirvede olması gerekir. Üretim ve imalattaki başarımızı pazarlama ve son tüketiciye ulaşmada etkin bir şekilde sürdürmeliyiz. Sürdürülebilir Üretim Belgeli Güven ve kalitemizin değerini, bulunabilirliğimizi artırarak, halkımızın sofralarına ulaştırmalıyız. Bunun için de bayilerle böyle toplantılar çok önemlidir" dedi.