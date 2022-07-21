Amme alacaklarının gecikme zammı ile tecil faizi oranları arttı

Kamu alacakları için gecikme zammı oranı yüzde 2,5 olurken, yıllık yüzde 15 olarak uygulanan tecil faizi oranı da 21 Temmuz itibariyle yüzde 24 olarak belirlendi. İdari para cezalarının bir ay içerisinde ödenmesi öngörülürken, zamanında ödenecek cezalara yüzde 25 indirim yapılacak.ANKARA (İGFA) - Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Aynı gazetede Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan üç ayrı Tahsilat Genel Tebliği de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarına yönelik her ay için ayrı ayrı uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 1,6'dan yüzde 2,5'e çıkarıldı.

Ayrıca yayımlanan Tahsilat Genel Tebliğleri'nde de amme alacaklarında yıllık yüzde 15 olarak uygulanan tecil faizi oranı bugün itibariyle yüzde 24'e yükseltildi.

Bugünden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan alacakların tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranı (yüzde 15) uygulanacağı belirtildi.

Bugünden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, bugüne kadar eski tecil faizi oranı (yüzde 15), bugünden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise yüzde 24 tecil faizinin geçerli olacağı kaydedildi.

ZAMANINDA ÖDENEN CEZALARA YÜZDE 25 İNDİRİM

Öte yandan ödeme süresi öngörülmemiş idari para cezalarında ceza tutarı, ilgilisine tebliğinden itibaren 1 ay içinde ödenecek. Süresi içinde ödenen cezalarda yüzde 25 indirim yapılacak.

Söz konusu Tahsilat Genel Tebliği de Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) işletimindeki otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayolları için belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen araç sahiplerince ödemesiz geçişlerle ilgili alacaklara yönelik hazırlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz

İdari para cezalarında indirim uygulamasına yönelik tebliğin detaylarına ulaşmak içn tıklayabilirsiniz.