Amerika'da Tır almak zorlaştı, işler azaldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Pandemi döneminde revaçta olan TIR şoförlüğü 2022 yılında sektörün yavaşlamasıyla zora girdi. 2 yıl önce 150 bin dolar olan TIR fiyatı şimdi 220 bin dolardan başlıyor. TIR şoförleri iş bulmakta zorlanıyor.abdpost.com / ABD (İGFA) - 2018 yılından beri devam eden Chip sıkıntısı araç fiyatlarını yükseltirken, başta otomotiv sektörü olmak üzere bir çok sektörün krize girmesine neden oldu.

2020 yılında ortalama 150 bin dolara alınan sıfır model TIR bu yıl başlarında 220 bin dolara çıktı. 2 yaşında yaklaşık 400 bin mil yol yapmış bir TIR ise 160-170 bin dolar civarında alıcı buluyor. Dorse fiyatlarınında arttığı Amerika Birleşik Devletleri'nde kapalı Dorse 80 bin dolara satılıyor.

TIR şoförleri başta yedek parça olmak üzere herşeyin fiyatının arttığı fakat TIR şoförlerine ödenen ücretin düştüğünü söylüyor. 2 yıl önce mil başı 4-5 dolar ödenen ücretin yerine bu yıl mil başı 2 dolara kadar düştüğünü söyleyen TIR şoförü Mustafa Gül, "Tır şirketi olan varsa Allah kolaylık versin. TIR fiyatları normalleşecek ama ne zaman Allah bilir. Bu aralar çok sıkıntılı günler geçiriyoruz." dedi.

Bu arada TIR ehliyeti alma kuralları da bu yıl değişti.

Daha önce TIR ehliyeti alma yaşı 21 yaşında olması gerekirken, artık 18 yaşına indi. Daha önce 3 sınavdan geçen TIR şoför adayları artık 4 sınavdan geçmesi gerekiyor. Eskiden TIR şoförü olan yakınlarınız aracılığıyla belge alınabiliyorken, artık TIR okuluna gitmek gerekiyor. TIR okullarının ücretleride arttı. Daha önce 2 bin dolara verilen eğitimler 5 bin dolara çıktı. Daha önce eğitime gerek duymadan alınan TIR belgeleri için okullar artık sıkı denetimden geçiyor.