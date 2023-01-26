Amerika'da 2022 vergi beyan dönemi başladı

ABD’de şirketi bulunan binlerce yatırımcıyı yakından ilgilendiren vergi beyan dönemi resmi olarak başladı.abdpost.com / ABD (İGFA) - 2022 yılı içerisinde elde ettikleri geliri ilgili IRS formu ile beyan etmesi gereken binlerce vergi mükellefi için Nisan ayının ortasına kadar sürecek bu dönemin detaylarını Social Enterprises CEO’su ve IRS Enrolled Agent Samet Oynamış ile konuştuk.

VERGİ SİSTEMİNİ BİLMEK İŞİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Oynamış, Amerika’daki vergi sisteminin iki düzeyde tanımlandığını hatırlatarak, şirketlerin öncelikle hangi vergileri ödemekle yükümlü olduklarını bilmeleri gerektiğini söyledi.

Bazı Amerikan eyaletlerinin çeşitli vergi avantajları bulunduğunu ifade eden Oynamış, "Bunlardan biri Delaware’dir. Eğer şirketinizi Delaware’de kurmuşsanız burada eyalet gelir vergisi ödemezsiniz. Bazı yatırımcılar bu avantajın federal düzeyde de geçerli olduğu yanılgısına düşüyor. Hangi eyalette kurulmuş olursa olsun tüm şirketler Federal Gelir vergisi ödemekle yükümlüdür" dedi.

YILLIK DEFTER TUTMAK SÜRECİ HIZLANDIRIYOR

Vergi formu doldururken doğru bilgi girmenin önemine dikkat çeken Oynamış, yanlış ya da tahmini veriler girildiğinde kişilerin ödemeleri gerektiğinden fazla vergi borcuyla karşılaşabileceğini söyledi.

“Bazı vergi mükellefleri yıl boyunca gelir-gider defteri tutmadıkları için vergi formuna girecekleri verileri bilmiyorlar" diyen Oynamış, "Tahmini olarak veri girildiğinde ise ortaya beklenenden fazla vergi borcu çıkabiliyor. Bunu düzeltmek için de hem zaman hem para kaybediyorlar. Bu tür bir sorunu önlemenin öncelikli yolu düzenli muhasebe defteri tutmak. Yıl içindeki kazanç ve harcamalar dönemsel olarak detaylıca kayıt altına alınırsa beyan süreci hızlı ve doğru olarak gerçekleşiyor. Social Enterprises’ın bu yılki vergi dönemi için ekibine yeni vergi uzmanları kattı. Müşteri ilişkileri noktasında yeni kolaylıklar sağladık" diye konuştu.