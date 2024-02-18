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Ambalaj Ay Yıldızları için son başvuru 31 Mayıs

EKONOMİ 18.02.2024, 14:35
Ambalaj Ay Yıldızları için son başvuru 31 Mayıs

Ambalaj üreticilerinin, tedarikçilerinin, ambalaj tasarımcılarının ve ürünlerini piyasaya süren marka sahiplerinin katılabildiği "Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması'na başvurular 31 Mayıs'a kadar alınacak.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından 11inci kez düzenlenen Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması için başvurular başladı.

1 Şubat'ta başlayan süreç 31 Mayıs 2024 Cuma gününe kadar devam edecek.

Türkiye'nin en prestijli ödülleri arasında gösterilen ve yurt dışından da başvuruların alındığı Ambalaj Ay Yıldızları Yarışmasında dünya çapında ses getiren özgün ambalaj tasarımları, farklı ve yenilikçi ambalaj uygulamaları ödüllendiriliyor.

Yarışma ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, ambalaj üreticilerinin, tedarikçilerinin, ambalaj tasarımcılarının ve ürünlerini piyasaya süren marka sahiplerinin katılabildiği yarışmaya gıda, içecekler, elektronik ve elektrikli eşya, sağlık ve güzellik ürünleri, ev-otomotiv-ofis araç ve gereçleri ile ihtiyaç malzemeleri, diğer gıda dışı ürün ambalajları, tıp ve eczacılık ürünleri, endüstriyel ve taşıma ambalajları, ambalaj malzemeleri ve bileşenleri, satış noktası sergileme, sunum ve muhafaza ürünleri, fleksibıl ambalajlar, grafik tasarım ve lüks ambalajlar kategorilerinden başvurulabileceğini kaydetti.

ULUSLARARASI YARIŞMALARA AÇILAN KAPI

Ambalaj Ay Yıldızları Yarışmasında dereceye giren ambalajlar Altın, Gümüş, Bronz ve Yetkinlik ödülleriyle tescillenirken, Altın Ödül almaya hak kazanan ürünler arasından Türk Standardları Enstitüsü (TSE) iş birliği ile en fazla 3 adet Altın Ambalaj Ödülü de verilecek. Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) ve Asya Ambalaj Federasyonu (APF) tarafından akredite edilmiş olan Ambalaj Ay Yıldızları Yarışmasında dereceye giren tüm katılımcılar WorldStar ve AsiaStar Yarışmalarına da katılabiliyor.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgilere www.ambalajayyildizlari.com adresinden ulaşılabilir.

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