Altıntaş: "İş dünyasında personel sıkıntısı var"

Kocaeli firmalarından Kereste Pazarı (Kırkbir Ağaç Orman Ltd Şti) Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan Altıntaş, iş dünyasında yaşanan eleman sıkıntısını dile getirdi.KOCAELİ (İGFA) - Son yıllarda yaşanan vasıflı eleman sıkıntısına, bu yıl ara eleman sıkıntısının da eklendiğini söyleyen Kereste Pazarı (Kırkbir Ağaç Orman Ltd Şti) Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan Altıntaş, "Şu an KOBİ'ler zor bir süreçten geçiyor. İşsizlik oranlarının yüzde 10 gibi rakamlarda açıklandığı şu günlerde firmaların sürekli eleman alım ilanları vermelerine rağmen ara eleman bulamamaları durumun tezatlığını da gösteriyor. Bazı firmalar personel sıkıntısı yüzünden vardiyaları düşürüyor,siparişlere yetişemiyor" açıklamasında bulundu.

TÜMSİAD'A DESTEK

TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan'ın "yeni tesisler açılacak,ancak kalifiye eleman bulmakta zorlanıyoruz" sözlerine değinen Alpaslan Altıntaş şöyle devam etti ; " Sanayinin başkentlerinden olan Kocaeli ilinde şirketler belediyelerden, İŞKUR'a kadar her yere personel talebini yineliyor. Kurulan eski,yeni tüm tesislerin en büyük sıkıntısı ara eleman. Ülkemizde 5 milyona yakın mülteci mevcut. Bu insanların bir kısmı vasıflı çalışan. Sanayici bu insanlara çalışma izni verilmesini istiyor. Bu konuda yetkili merciler daha aktif çalışma yapmalı" diyerek sözlerini sonlandırdı.