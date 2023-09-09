Altınordu’nun yeni açık AVM’si

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in modern şehir inşası sürüyor. Sırrı Paşa Caddesinde gerçekleştirdiği zemin iyileştirme ve cephe iyileştirme çalışmalarıyla takdir toplayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, halk arasında ‘Yeni Fidangör’ olarak bilinen İsmet Paşa Caddesi’nin silüetini değiştirmek için başlatılan çalışmaları yerinde inceledi.ORDU (İGFA) - Ekiplerin yoğun tempoda sürdürdüğü çalışmaları yerinde inceleyen, vatandaş ve esnaf ile bir araya gelen Başkan Güler, çalışmalar tamamlandığında alt yapısı bakımından Sırrı Paşa gibi olacak caddenin alışveriş açısından çok güzel bir çekim merkezi olacağını ifade etti.

ALTYAPI TAMAMEN YENİLENİYOR

İsmet Paşa Caddesi’nin geçmişten bu yana alt ve üst yapısıyla çok sorunlu ve eskiyen bir yer haline geldiğini, buna son vermek için sıkı bir çalışma başlattıklarını belirten Başkan Güler, “Alt ve üst yapısıyla eskiyen bir görünüm sergileyen İsmet Paşa Caddesi’nde yağmur suları, kanalizasyon, OSKİ’nin su hatları, PTT’nin hatları, fiber optikler, doğal gazla beraber burada yoğun bir çalışma hali içerisindeyiz. Burada çeşitli kurumlarla birlikte bir eş güdümle caddeyi güzelleştiriyoruz. Aynı zamanda esnafımızın, burada yaşayan halkımızın yaşam şartlarını güzelleştirmek için güzel çalışmalar yapıyoruz. Programa uygun şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı bir an evvel tamamlamak için zamana karşı yarış gerçekleştiriyoruz” dedi.

“SIRRI PAŞA GİBİ ÇEKİM MERKEZİ OLACAK”

Çalışmalar tamamlandığında caddenin çok güzel bir çekim merkezi haline dönüşeceğini kaydeden Başkan Güler, “Burası da çalışmalar bittiğinde tıpkı Sırrı Paşa gibi alt yapısı bakımından çok güzel bir cadde olacak. Sonrasında da diğer kısımları toparlayacağız. Çok güzel şekilde çalışmalarımız sürüyor. Çalışan ekip arkadaşlarımıza, paydaş kurumlarımıza aynı zamanda esnafımıza teşekkür ediyorum. Burası alışveriş açısından çok güzel bir çekim merkezi olacak” diye konuştu.

ZEMİN İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

Halen 1. ve 2. etap alt yapı çalışmaları tamamlanan ve beton imalatları süren İsmet Paşa Caddesi’nde 3. etapta alt yapı çalışmaları sürüyor. Bu etabın da tamamlanmasının ardından zemin iyileştirme ve aydınlatma çalışmaları yapılacak. Yaklaşık 600 metre uzunluğundaki caddeye mineral yüzeyli taş zemin kaplaması gerçekleştirilecek.