Altının seyri 2024'te nasıl olacak?

Anlık olarak dalgalanan altın piyasasında rakamlar hızla değişebiliyor. İç piyasada gram altın 1974 lirayla tarihi zirveyi yenilerken, çeyrek altın ise 3 bin 233 liradan satılıyor. Peki altındaki bu hareketlilik sürecek mi?Esmanur GÜLBAHAR - Musa YEŞİLDAĞ - M. Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Altın fiyatlarında bu haftadaki hareketliliğe dikkat çeken kapalı çarşı kuyumcu esnafı, an itibariyle altında bin 992 TL alış, 2 bin TL gibi satış fiyatı olduğunu belirtti.

Söz konusu rakamların Amerika’nın faiz artırımın sonuna geldiğini gösterdiğini ifade eden esnaf, "Bundan sonra faiz düşmeleri gündemde olduğu için altında yer yer yükselmeler olacaktır. 2024 yılıyla birlikte altında hareketlilik düşecektir. Ne kadar düşeceğini rakam olarak söylemek doğru olmaz. 2024 yılının en doğru yatırımı altındır. Döviz ile enflasyonda paralel olarak bir artış olması mümkün. Olağanüstü gelişmeler olursa, bu durum reaksiyon gösterir.” yorumunda bulundu.

“ESKİDEN ZENGİN KIZIYDIM, ŞİMDİ İSE FAKİRİM”

Hayat pahalılığına dikkat çeken bir vatandaş ise elindeki alışveriş poşetlerini göstererek, “Evimizde altın yok. Bu memleket haliyle elimizde nasıl altın olsun? Bak şu poşetimdekiler bin liradır. Pazarda aldığımız iki üç şey bin liradır. Tencereye koyacak bir şey yok. Eskiden durum daha iyiydi. Eskiden zengin kızıydım, şimdi ise fakirim. Orta direk diye bir şey kalmadı. Göçtü gitti.” dedi.

“ALTIN ALACAK GÜCÜM YOK”

Bir başka görüş bildiren vatandaş ise, “Emekliyim alım gücüm yok. Aldığımız maaş belli, altın bizlere çok pahalı gelir. Bu durum zor geliyor. Sadece bakıyoruz.” dedi.

Kapalı Çarşı’daki bir esnaf ise, herkesin elinde en pahalı telefonlar bulunduğunu, altını alanın da çok olduğunu belirterek, "Şükürler olsun işlerimiz de yolunda. ‘Yok’ diyorlar ama herkeste de para var. Nasıl oluyor?” diyerek özeleştiri yaptı.