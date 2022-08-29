Altın ve mücevherat üretiminde ilk 10’dayız

Altın ve takıya olan talep gün geçtikçe artış gösteriyor, sektörün ekonomiye olan katkısı ele alındığında ise yeni pazarlara ulaşılması ve hak ettiği konuma gelmesi için stratejik bir şekilde çalışmalar gerçekleştiriliyor. 6-9 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan Istanbul Jewelry Show eşsiz bir bilgi paylaşımı ve iş fırsatı sunacak.İSTANBUL (İGFA) - Altın ve takıya olan talep gün geçtikçe artış gösteriyor, sektörün ekonomiye olan katkısı ele alındığında ise yeni pazarlara ulaşılması ve hak ettiği konuma gelmesi için stratejik bir şekilde çalışmalar gerçekleştiriliyor. 6-9 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan Istanbul Jewelry Show eşsiz bir bilgi paylaşımı ve iş fırsatı sunacak.

Ülkemizin farklı kültürleri barındırıyor olması, coğrafi konum olarak diğer ülkelere yakın olması ve bu ülkeler üzerinde ticari atılımlar gerçekleştirmesi sektörün dinamiğinin değişmesinde etkin bir rol oynuyor. Dünya altın mücevherat üretiminde ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye, son 10 yılda arttırdığı ihracat kapasitesi sayesinde sektördeki lider ülkelerden birisi hâline geldi. Otoriteler tarafından altın ve mücevherat üretiminde İtalya’ya rakip olarak gösterilen Türkiye, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinden en az etkilenen ülkelerden biri oldu. Altın, gümüş ve pırlanta ihracatının yanı sıra montür ihracatı ile de sektörün önemli rakipleri arasında yer alan Türkiye 2021 yılını da başarıyla kapattı. Ayrıca üretimdeki rekabet avantajını kullanarak ihracatta ki büyüme oranında ise ivme kazandı.

Pazar hedefleri belirlenecek

Türkiye’de en çok mücevher ihracatı yapılan ülkelerin başında; ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong, İsviçre, Irak, İsrail, Libya, Mısır ve Kırgızistan geliyor. Günümüzde E-ticaret sayesinde daha çok ülkeye ulaşılarak hedeflenen, sektörün Avrupa pazarında ABD ve Ortadoğu’da güçlü bir konuma gelmesi. Türkiye ekonomisi için büyük önem taşıyan altın, takı ve mücevherat sektöründe belirlenen pazar hedefleri ile amaçlanan ülke toplam ihracat değerinden alınan payın büyümesine katkı sağlamak. Nitekim elde edilen veriler de bu amacı doğrular boyuta ulaşmış durumda.

İhracat rakamları daha da artacak

2022 yılı ilk yedi aylık döneminde yapılan ihracat miktarı 3 milyar doları aştı. Bu veriler doğrultusunda Istanbul Jewelry Show Kurucu Ortağı Şermin Cengiz, sektörün büyümeye devam ettiğine dikkat çekerek şunları kaydetti: “Sektörümüzün katma değerini artırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İhracatımızın artması için sektörün tabanının da gelişmesi gerektiğine inanıyor, bunun için önemli adımlar atıyoruz. Türk mücevherinin yeni pazarlara ulaşması ve hak ettiği konuma erişmesi hedefiyle de girişimlerde bulunuyoruz. Yılın ikinci yarısında daha güçlü sonuçlar almayı hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.