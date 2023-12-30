Altın Lider Ödülleri yıldızlar geçidine dönüştü

Türkiye’nin en beğenilen liderlerinin, iş dünyasının oyları ile ödüllendirildiği Altın Lider Ödülleri Büyülü Gala Geceleri’ne, Hülya Avşar, Şevval Sam, Zuhal Olcay, Emre Altuğ gibi ünlü isimlerin performansı damga vurduİSTANBUL (İGFA) - İş Dünyasının “En Prestijli Liderlik Ödülü” olarak kabul edilen Altın Lider Ödülleri’nin üçüncüsü geçtiğimiz günlerde Raffles İstanbul’da dört gece üst üste gerçekleşen muhteşem gala gecelerinde sahiplerini buldu. Hülya Avşar, Şevval Sam, Zuhal Olcay, Emre Altuğ gibi yıldızların sahne aldığı Gala gecelerinde ünlü isimler Türkiye’nin en beğenilen liderleri ve ekipleri için birbirinden güzel parçalarını seslendirirken, ödül alanları tebrik etmeyi ihmal etmedi. Yeni yıla ünlü isimlerin performansı eşliğinde erken giriş yapan iş insanları Hülya Avşar, Şevval Sam, Zuhal Olcay ve Emre Altuğ’un sevilen parçalarını hep bir ağızdan seslendirdi. 2024 için tüm dünyada sevgi, barış, huzur, mutluluk dileklerini ileten ünlü isimler ödül alan isimlerin başarılarının devamı diledi.

Altın Lider Ödül Töreni’nde Türkiye’de 2023 Yılının En Beğenilen 50 CHRO'su, 50 CMO’su, 50 CFO’su ve 50 CEO’su iş dünyasının “Ortak Aklı” ile belirlenerek ödüllerini aldı. Bu sene dört liderlik kategorisinde de (CHRO-CMO-CFO-CEO) Altın Lider Ödülüne hak kazanan; Aras Kargo, Koton, Petrol Ofisi, THY Altın Lider “Büyük Ödülü”nün sahibi oldu. Kırmızı halı konsepti ile hazırlanan “Büyülü Gala Geceleri” programına göre liderler her gece önce isim sırasıyla sahnede yerlerini aldı ve “Başarının Sırrı” konuşmalarını gerçekleştirdi.