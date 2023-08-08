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Altın ithalatının düşürülmesi için bir adım daha
EKONOMİ 08.08.2023, 09:44
Bazı mücevher ve kuyum ürünlerinin ithalatına yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük getirilmesine dair Cumhurbaşkanlığı kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, bazı mücevher ve kuyum ürünlerinin ithalatına ek mali yükümlülük getirildi.
Kara göre altın, pırlantalı altın ve kıymetli metallerle kaplanarak elde edilen ürünlere yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük uygulanacak.
Bu yükümlülük Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici menşeli ürünlere uygulanacak.
Ek mali yükümlülük gümrük idarelerince ithalattan alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil edilecek.
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