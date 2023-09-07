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Altın fiyatları ne kadar yükselecek?
EKONOMİ 07.09.2023, 09:09
Hükümetin Orta Vadeli Programın (OVP) açıklamasının ardından gözler altın piyasalarına çevrildi. Altın fiyatları, tekrar yukarı yönlü bir ivme yakaladı.
İSTANBUL (İGFA) – Altın fiyatlarının ne kadar yükseleceği konusunda ekonomi uzmanları tahminler yürütürken, OVP sonrası altın fiyatları düşmesi beklenirken yükselişe geçmesi dikkat çekti.
Ons altın 1.919 Dolar'dan, Gram altın 1.654 TL'den, Çeyrek altın 2.776 TL'den, Cumhuriyet altını 11.423 TL'den, Gram Gümüş ise 19,93 TL'den satılıyor.
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