Alternatif'ten ATM iş birliği
Alternatif Bank müşterileri 4 bin 700’den fazla Yapı Kredi ATM’sini ücretsiz kullanabilecek.İSTANBUL (İGFA) - Alternatif Bank, Türkiye genelinde ortak ATM kullanımı için Yapı Kredi ile yeni bir iş birliği gerçekleştirdi.
15 Mayıs itibarıyla, Yapı Kredi ve Alternatif Bank arasında başlayan iş birliğiyle Alternatif Bank müşterilerine, bankacılık işlemlerini, kendi banka ATM’lerinin yanı sıra, Türkiye geneline yayılan 4.700’den fazla Yapı Kredi ATM’sinden, herhangi bir ücret ödemeden 7/24 gerçekleştirme imkânı sunuldu.
İş birliği kapsamında, Alternatif Bank müşterileri Yapı Kredi ATM’lerini, banka, kredi ve ön ödemeli kartlarıyla TL üzerinden bakiye sorma, para çekme, para yatırma, kredi kartı borç ve limit sorgulama ile borç ödeme gibi işlemlerini, işlem sınırı olmadan, herhangi bir komisyon ve masraf ödemeden ücretsiz olarak kullanabilecek. Alternatif Bank müşterileri ayrıca, Alternatif Bank Mobil uygulamasındaki QR Kod seçeneğiyle tüm Yapı Kredi ATM’lerinde işlemlerini kartları yanında olmadan da kolaylıkla gerçekleştirebilecek.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|31
|73
|2. Fenerbahçe
|31
|68
|3. Beşiktaş
|32
|68
|4. A.Demirspor
|31
|60
|5. Başakşehir
|31
|51
|6. Kayserispor
|32
|49
|7. Trabzonspor
|31
|48
|8. Konyaspor
|32
|46
|9. Karagümrük
|31
|44
|10. Alanyaspor
|32
|38
|11. Sivasspor
|32
|37
|12. Antalyaspor
|31
|36
|13. Ankaragücü
|31
|35
|14. İstanbulspor
|31
|35
|15. Kasımpaşa
|31
|34
|16. Giresunspor
|31
|28
|17. Ümraniye
|31
|26
|18. Gaziantep FK
|31
|25
|19. Hatayspor
|31
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|34
|75
|2. Rizespor
|34
|66
|3. Sakaryaspor
|35
|62
|4. Pendikspor
|34
|61
|5. Eyüpspor
|34
|59
|6. Bodrumspor
|34
|58
|7. Göztepe
|34
|58
|8. Bandırmaspor
|34
|54
|9. Keçiörengücü
|34
|53
|10. Manisa FK
|34
|53
|11. Boluspor
|34
|49
|12. Tuzlaspor
|34
|38
|13. Altay
|35
|37
|14. Gençlerbirliği
|34
|34
|15. Altınordu
|34
|34
|16. Erzurumspor
|34
|33
|17. Adanaspor
|34
|25
|18. Denizlispor
|34
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|34
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|35
|85
|2. Arsenal
|36
|81
|3. Newcastle
|35
|66
|4. M. United
|35
|66
|5. Liverpool
|35
|62
|6. Brighton
|34
|58
|7. Tottenham
|36
|57
|8. Aston Villa
|36
|57
|9. Brentford
|36
|53
|10. Fulham
|36
|51
|11. Chelsea
|35
|43
|12. Crystal Palace
|36
|43
|13. Wolves
|36
|40
|14. Bournemouth
|36
|39
|15. West Ham United
|36
|37
|16. Nottingham Forest
|36
|34
|17. Everton
|36
|32
|18. Leeds United
|36
|31
|19. Leicester City
|35
|30
|20. Southampton
|36
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|34
|85
|2. Real Madrid
|34
|71
|3. Atletico Madrid
|34
|69
|4. Real Sociedad
|34
|62
|5. Villarreal
|34
|57
|6. Real Betis
|33
|52
|7. Girona
|34
|48
|8. Athletic Bilbao
|34
|47
|9. Osasuna
|34
|47
|10. Sevilla
|34
|47
|11. Rayo Vallecano
|33
|46
|12. Mallorca
|34
|44
|13. Celta Vigo
|34
|39
|14. Valencia
|34
|37
|15. Almeria
|34
|36
|16. Cadiz
|34
|35
|17. Real Valladolid
|34
|35
|18. Getafe
|34
|34
|19. Espanyol
|34
|31
|20. Elche
|34
|19