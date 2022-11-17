Almanya’ya rekor otobüs ihracatı

Anadolu Isuzu, Avrupa’nın en büyük otobüs pazarı konumunda olan Almanya’ya ilk yılında toplam 151 otobüs ihraç ederek rekor bir başarı elde etti.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, yurtdışı pazarlarda büyüme hedefi doğrultusunda ihracat başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Yeni uluslararası pazarlara açılmayı ve mevcut pazarlardaki varlığını geliştirmeyi hedefleyen Anadolu Isuzu, Almanya pazarına girdiği ilk yılda toplam 151 otobüsün ihracatını gerçekleştirdi.

Dünyanın üçüncü, Avrupa’nın ise en büyük otobüs pazarı konumunda olan Almanya’ya teslimatı gerçekleştirilen 151 araç, boyu 8 ile 18 metre arasında değişen Isuzu Citiport ile NovoCiti Life otobüs ve midibüs modellerinden oluşuyor.

Anadolu Isuzu tarafından yüksek yerlilik oranı ile Türkiye’de üretilen ve dünyada ticari araç ve otobüs üretimi alanında önde gelen ülkelerden biri olan Almanya’ya ihraç edilen otobüsler, çeşitli şehirlerde toplu taşıma hizmetleri sunan ulaşım operatörü şirketlere teslim edildi.

Anadolu Isuzu, Türkiye’den Almanya’ya bu kadar yüksek hacimde otobüs ihracatı gerçekleştiren ilk yerli üretici oldu. Almanya’nın titiz toplu taşıma standartlarına yüzde 100 uyumlu olarak üretilen araçların şoför mahalli de yine Almanya Şoförler Birliği VDV’nin talepleri doğrultusunda, en üst düzey ergonomi ve konfor öncelikleri ile tasarlandı.

Anadolu Isuzu’nun akıllı fabrika altyapısına sahip modern tesislerinde “Terzi İşi İmalat” usulü ile üretilen ve teslimatları belirlenen zamanlamalar doğrultusunda gerçekleştirilen otobüslerin tümü Almanya’nın çeşitli şehirlerinde toplu taşıma hizmetlerinde kullanılacağı kaydedildi.

ANADOLU ISUZU’NUN ÜRETTİĞİ OTOBÜSLER, AVANTAJLARI İLE REKABETTE ÖNE ÇIKIYOR

Anadolu Isuzu’nun Çayırova’daki “Akıllı Fabrika” teknolojilerine sahip modern tesislerinde ürettiği midibüs ve otobüsler, belediyeler ve toplu ulaşım hizmeti veren işletmecilerin güncel taleplerini en iyi şekilde karşılıyor. Yüksek performanslı ve dayanıklı motorları, gelişmiş teknik ve güvenlik özellikleri ile yurtdışı pazarlarda beğeni toplayan Isuzu modelleri, işletmecisine sağladığı düşük bakım ve işletim maliyeti avantajları ile tercih ediliyor.