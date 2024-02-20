Almanya’ya meyve sebze ihracatımız yüzde 24 arttı

Türk meyve sebze sektörü 3,5 milyon gurbetçimizin yaşadığı, ihracatta lider pazarımız Almanya’ya 2023 yılında ihracatını yüzde 24’lük artışla 543 milyon dolardan 675 milyon dolara çıkardı.İZMİR (İGFA) - Türkiye’den 54 firmanın katıldığı Berlin Fruit Logistica Fuarı’nda stand açan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Türk lezzetlerini Almanya’dan ve dünyanın dört bir tarafından gelen satınalmacıların beğenisine sundu.

Berlin Fruit Logistica Fuarı’na tüm dünyadan gıda sektörü temsilcilerinin katıldığı aktaran Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, fuarda yaş meyve ve sebzenin yanında, tohum, meyve-sebze yetiştirme, paketleme ve otomasyon hizmetlerini de kapsayacak şekilde değer zincirinin her parçasına yer verildiği bilgisini verdi.

Türkiye’nin Almanya’ya yaş meyve sebze ihracatının 2023 yılında güçlü bir şekilde arttığını dile getiren Uçak, “Amacımız Almanya’ya sektörümüzün ihracatını 1 milyar dolara ulaştırmak. Berlin Fruit Logistica Fuarı bu anlamda önemli fırsatlar sunuyor” dedi.

Türkiye’nin Almanya’ya yaptığı yaş meyve sebze ihracatının yüzde 33’lük diliminin Ege Bölgesi’nden yapıldığını kaydeden Başkan Uçak sözlerini şöyle sürdürdü; “Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyelerimiz 2022 yılında Almanya’ya 192 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç etmişken, 2023 yılında ihracatlarını 220 milyon dolara yükselttiler. Ege Bölgesi’nde Dikili ve Bigadiç Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin devreye girmesi sonrasında Almanya’ya yaptığımız ihracatımız orta vadede 500 milyon dolara çıkacak potansiyeli barındırıyor. Berlin Fruit Logistica Fuarı’nın 2024 yılı için odaklandığı konuların Akıllı Tarım ve Seracılık olması attığımız adımların ne denli isabetli olduğunu da ortaya koyuyor. Taze meyve sebze ve mamul üretiminde güçlü bir oyuncu olduğumuzu Almanya’da sergiledik.”

ORGANİK SEKTÖRÜ BERLİN’DE YERİNİ ALDI

Pandemi sonrasında Almanya’nın organik sektörüne büyük yatırım kararı aldığına dikkati çeken Başkan Uçak, “Berlin Fruit Logistica Fuarı’nda bu yılki öne çıkan başlıklardan birisi de organik sektörüydü. Fuarda, Organic-Route adlı sergi alanı oluşturuldu. Bu fuarda organik ürün stantlarının ilerleyen yıllarda büyüyecektir” diyerek sözlerini noktaladı.