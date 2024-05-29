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Almanya ihracatta üç kıtayı solladı

Son yıllarda Türkiye’den yurtdışına yerleşen gençler arasında da Almanya en çok tercih edilen ülkelerin başında geliyor Almanya, bu özellikleri yanında Türkiye’nin ve Ege Bölgesi’nin ihracatında uzun yıllardır lider ülke konumunda

EKONOMİ 29.05.2024, 18:47
Almanya ihracatta üç kıtayı solladı

Son yıllarda Türkiye’den yurtdışına yerleşen gençler arasında da Almanya en çok tercih edilen ülkelerin başında geliyor. Almanya, bu özellikleri yanında Türkiye’nin ve Ege Bölgesi’nin ihracatında uzun yıllardır lider ülke konumunda.İZMİR (İGFA) - Türkiye, 2023 yılında 255 milyar 800 milyon dolarlık ihracata imza atarken, Almanya’da 21 milyar 79 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Türkiye’nin ihracatında Almanya yüzde 8,3’lük payla temsil edildi. Almanya’dan sonra en çok ihracat yaptığımız ülke 14,8 milyar dolarla Amerika Birleşik Devletleri ve 12,4 milyar dolarla İngiltere oldu.

Almanya, dünyanın ihracat devi ülkelerinden birisi. Makine ve otomotiv sektörleri başta olmak üzere ihracatta dünyayı domine ediyor. Türkiye, 2023 yılında Almanya’dan 28,6 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Türkiye ile Almanya arasındaki dış ticaret hacmi 49,8 milyar dolara ulaştı ve 50 milyar dolara ramak kaldı.

Sayıları 120 bine ulaşan Türk ihracatçıları, 2023 yılında Afrika kıtasına 19 milyan 49 milyon dolarlık ihracat yaparken, Amerika kıtasına 18 milyar 23 milyon dolarlık ürün gönderiminde bulundular. Türk ihracatçıları, Asya ve Oknasuyla pazarında ise; 10,8 milyan dolarlık dışsatıma imza attı.

Bu veriler ışığında Türkiye’nin Almanya’ya yaptığı 21 milyar 79 milyon dolarlık ihracatın 3 kıtaya yapılan ihracat rakamını solladığı gözlendi. Türkiye’nin 2024 yılı ihracatının ilk dört aylık verilerine baktığımızda Almanya, 6 milyar 713 milyon dolarlık ihracatla zirvedeki yerini korudu. Almanya, Türkiye’nin ihracatında yüzde 8,1’lik payla temsil edildi.

2024 yılının Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin ithalat yaptığı ülkeler listesine bakıldığında Almanya’dan 8 milyar 526 milyon dolar ithalat gerçekleştirdik. Almanya-Türkiye arasındaki dış ticaret 2024 yılının ilk 4 aylık döneminde 15 milyar 239 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, Almanya’ya gerçekleştirdiği her 74 dolarlık ihracata karşılık 100 dolarlık ithalat yaptı.

Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri, 2023 yılında Almanya’ya 1 milyar 850 milyon dolarlık ihracat yaparken, EİB’nin 18,3 milyar dolarlık ihracatında Almanya’nın payı yüzde 10,2’ye ulaştı. Almanya, Türkiye genelinde olduğu gibi Ege Bölgesi’nde de en çok ihracat yapılan ülke olmayı sürdürdü. Ege Bölgesi’nde Almanya’dan sonra en çok ihracat yapılan ülkeler; 1 milyar 509 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri ve 1 milyar 47 milyon dolarla İspanya şeklinde sıralandı.

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ’NDEN ALMANYA’YA YAPILAN İHRACAT TABLOSU

Sektör Adı
Ülke

2022 (USD)

2023 (USD)
Sektör ihracatındaki sıralaması
Ağaç Mamülleri ve Orman Ürünleri
ALMANYA

54.209.262

45.502.013
3. ülke
ÇELİK
ALMANYA

172.043.603

207.753.870
1. ülke
ÇİMENTO CAM SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ
ALMANYA

33.249.366

12.804.906
2. ülke
Demir ve Demir Dışı Metaller
ALMANYA

120.661.027

116.410.391
1. ülke
Deri ve Deri Mamulleri
ALMANYA

26.654.375

26.286.346
1. ülke
Değerli Maden ve Mücevherat
ALMANYA

423.925

85.043
4. ülke
Elektrik – Elektronik
ALMANYA

90.877.948

64.323.115
3. ülke
Fındık ve Mamulleri
ALMANYA

6.593.707

6.571.719
1. ülke
GEMİ VE YAT
ALMANYA

144.611

153.990
16. ülke
Halı
ALMANYA

8.534.198

5.317.675
2. ülke
Hazırgiyim ve Konfeksiyon
ALMANYA

347.072.487

300.822.651
1. ülke
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
ALMANYA

29.169.165

34.311.864
8. ülke
İKLİMLENDİRME SANAYİİ
ALMANYA

84.880.497

88.838.652
2. ülke
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
ALMANYA

88.738.956

91.833.319
5. ülke
Kuru Meyve ve Mamulleri
ALMANYA

113.580.970

118.459.227
2. ülke
Maden ve Metaller
ALMANYA

66.257.000

34.196.827
7. ülke
Makine ve Aksamları
ALMANYA

77.950.494

78.727.494
1. ülke
Meyve Sebze Mamulleri
ALMANYA

160.061.642

170.576.832
2. ülke
SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİİ
ALMANYA

4.747.705

5.844.070
8. ülke
SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANCILIK MAMULLERİ
ALMANYA

66.897.779

72.940.525
9. ülke
Süs Bitkileri ve Mamulleri
ALMANYA

116.208

161.385
8. ülke
Taşıt Araçları ve Yan Sanayi
ALMANYA

282.728.063

281.809.503
1. ülke
Tekstil ve Hammaddeleri
ALMANYA

12.444.602

11.722.341
10. ülke
Tütün
ALMANYA

12.082.648

13.910.270
19. ülke
Yaş Meyve ve Sebze
ALMANYA

32.421.657

50.175.591
2. ülke
Zeytin ve Zeytinyağı
ALMANYA

10.114.514

11.342.463
10. ülke


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