Almanya ihracatta üç kıtayı solladı
Son yıllarda Türkiye’den yurtdışına yerleşen gençler arasında da Almanya en çok tercih edilen ülkelerin başında geliyor Almanya, bu özellikleri yanında Türkiye’nin ve Ege Bölgesi’nin ihracatında uzun yıllardır lider ülke konumunda
Son yıllarda Türkiye’den yurtdışına yerleşen gençler arasında da Almanya en çok tercih edilen ülkelerin başında geliyor. Almanya, bu özellikleri yanında Türkiye’nin ve Ege Bölgesi’nin ihracatında uzun yıllardır lider ülke konumunda.İZMİR (İGFA) - Türkiye, 2023 yılında 255 milyar 800 milyon dolarlık ihracata imza atarken, Almanya’da 21 milyar 79 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Türkiye’nin ihracatında Almanya yüzde 8,3’lük payla temsil edildi. Almanya’dan sonra en çok ihracat yaptığımız ülke 14,8 milyar dolarla Amerika Birleşik Devletleri ve 12,4 milyar dolarla İngiltere oldu.
Almanya, dünyanın ihracat devi ülkelerinden birisi. Makine ve otomotiv sektörleri başta olmak üzere ihracatta dünyayı domine ediyor. Türkiye, 2023 yılında Almanya’dan 28,6 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Türkiye ile Almanya arasındaki dış ticaret hacmi 49,8 milyar dolara ulaştı ve 50 milyar dolara ramak kaldı.
Sayıları 120 bine ulaşan Türk ihracatçıları, 2023 yılında Afrika kıtasına 19 milyan 49 milyon dolarlık ihracat yaparken, Amerika kıtasına 18 milyar 23 milyon dolarlık ürün gönderiminde bulundular. Türk ihracatçıları, Asya ve Oknasuyla pazarında ise; 10,8 milyan dolarlık dışsatıma imza attı.
Bu veriler ışığında Türkiye’nin Almanya’ya yaptığı 21 milyar 79 milyon dolarlık ihracatın 3 kıtaya yapılan ihracat rakamını solladığı gözlendi. Türkiye’nin 2024 yılı ihracatının ilk dört aylık verilerine baktığımızda Almanya, 6 milyar 713 milyon dolarlık ihracatla zirvedeki yerini korudu. Almanya, Türkiye’nin ihracatında yüzde 8,1’lik payla temsil edildi.
2024 yılının Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin ithalat yaptığı ülkeler listesine bakıldığında Almanya’dan 8 milyar 526 milyon dolar ithalat gerçekleştirdik. Almanya-Türkiye arasındaki dış ticaret 2024 yılının ilk 4 aylık döneminde 15 milyar 239 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
Türkiye, Almanya’ya gerçekleştirdiği her 74 dolarlık ihracata karşılık 100 dolarlık ithalat yaptı.
Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri, 2023 yılında Almanya’ya 1 milyar 850 milyon dolarlık ihracat yaparken, EİB’nin 18,3 milyar dolarlık ihracatında Almanya’nın payı yüzde 10,2’ye ulaştı. Almanya, Türkiye genelinde olduğu gibi Ege Bölgesi’nde de en çok ihracat yapılan ülke olmayı sürdürdü. Ege Bölgesi’nde Almanya’dan sonra en çok ihracat yapılan ülkeler; 1 milyar 509 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri ve 1 milyar 47 milyon dolarla İspanya şeklinde sıralandı.
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ’NDEN ALMANYA’YA YAPILAN İHRACAT TABLOSU
Sektör Adı
Ülke
2022 (USD)
2023 (USD)
Sektör ihracatındaki sıralaması
Ağaç Mamülleri ve Orman Ürünleri
ALMANYA
54.209.262
45.502.013
3. ülke
ÇELİK
ALMANYA
172.043.603
207.753.870
1. ülke
ÇİMENTO CAM SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ
ALMANYA
33.249.366
12.804.906
2. ülke
Demir ve Demir Dışı Metaller
ALMANYA
120.661.027
116.410.391
1. ülke
Deri ve Deri Mamulleri
ALMANYA
26.654.375
26.286.346
1. ülke
Değerli Maden ve Mücevherat
ALMANYA
423.925
85.043
4. ülke
Elektrik – Elektronik
ALMANYA
90.877.948
64.323.115
3. ülke
Fındık ve Mamulleri
ALMANYA
6.593.707
6.571.719
1. ülke
GEMİ VE YAT
ALMANYA
144.611
153.990
16. ülke
Halı
ALMANYA
8.534.198
5.317.675
2. ülke
Hazırgiyim ve Konfeksiyon
ALMANYA
347.072.487
300.822.651
1. ülke
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
ALMANYA
29.169.165
34.311.864
8. ülke
İKLİMLENDİRME SANAYİİ
ALMANYA
84.880.497
88.838.652
2. ülke
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
ALMANYA
88.738.956
91.833.319
5. ülke
Kuru Meyve ve Mamulleri
ALMANYA
113.580.970
118.459.227
2. ülke
Maden ve Metaller
ALMANYA
66.257.000
34.196.827
7. ülke
Makine ve Aksamları
ALMANYA
77.950.494
78.727.494
1. ülke
Meyve Sebze Mamulleri
ALMANYA
160.061.642
170.576.832
2. ülke
SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİİ
ALMANYA
4.747.705
5.844.070
8. ülke
SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANCILIK MAMULLERİ
ALMANYA
66.897.779
72.940.525
9. ülke
Süs Bitkileri ve Mamulleri
ALMANYA
116.208
161.385
8. ülke
Taşıt Araçları ve Yan Sanayi
ALMANYA
282.728.063
281.809.503
1. ülke
Tekstil ve Hammaddeleri
ALMANYA
12.444.602
11.722.341
10. ülke
Tütün
ALMANYA
12.082.648
13.910.270
19. ülke
Yaş Meyve ve Sebze
ALMANYA
32.421.657
50.175.591
2. ülke
Zeytin ve Zeytinyağı
ALMANYA
10.114.514
11.342.463
10. ülke
1.902.656.409
1.850.882.081
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|38
|102
|2. Fenerbahçe
|38
|99
|3. Trabzonspor
|38
|67
|4. Başakşehir
|38
|61
|5. Kasımpasa
|38
|56
|6. Beşiktaş
|38
|56
|7. Sivasspor
|38
|54
|8. Alanyaspor
|38
|52
|9. Rizespor
|38
|50
|10. Antalyaspor
|38
|49
|11. Gaziantep FK
|38
|44
|12. A.Demirspor
|38
|44
|13. Samsunspor
|38
|43
|14. Kayserispor
|38
|42
|15. Hatayspor
|38
|41
|16. Konyaspor
|38
|41
|17. Ankaragücü
|38
|40
|18. Karagümrük
|38
|40
|19. Pendikspor
|38
|37
|20. İstanbulspor
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|34
|75
|2. Göztepe
|34
|70
|3. Sakaryaspor
|34
|60
|4. Bodrumspor
|34
|57
|5. Ahlatçı Çorum FK
|34
|56
|6. Kocaelispor
|34
|55
|7. Boluspor
|34
|53
|8. Gençlerbirliği
|34
|51
|9. Bandırmaspor
|34
|50
|10. Erzurumspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|43
|12. Manisa FK
|34
|40
|13. Keçiörengücü
|34
|40
|14. Adanaspor
|34
|39
|15. Şanlıurfaspor
|34
|38
|16. Tuzlaspor
|34
|38
|17. Altay
|34
|10
|18. Giresunspor
|34
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|91
|2. Arsenal
|38
|89
|3. Liverpool
|38
|82
|4. Aston Villa
|38
|68
|5. Tottenham
|38
|66
|6. Chelsea
|38
|63
|7. Newcastle
|38
|60
|8. M. United
|38
|60
|9. West Ham United
|38
|52
|10. Crystal Palace
|38
|49
|11. Brighton
|38
|48
|12. Bournemouth
|38
|48
|13. Fulham
|38
|47
|14. Wolves
|38
|46
|15. Everton
|38
|40
|16. Brentford
|38
|39
|17. Nottingham Forest
|38
|32
|18. Luton Town
|38
|26
|19. Burnley
|38
|24
|20. Sheffield United
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|95
|2. Barcelona
|38
|85
|3. Girona
|38
|81
|4. Atletico Madrid
|38
|76
|5. Athletic Bilbao
|38
|68
|6. Real Sociedad
|38
|60
|7. Real Betis
|38
|57
|8. Villarreal
|38
|53
|9. Valencia
|38
|49
|10. Deportivo Alaves
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|45
|12. Getafe
|38
|43
|13. Celta Vigo
|38
|41
|14. Sevilla
|38
|41
|15. Mallorca
|38
|40
|16. Las Palmas
|38
|40
|17. Rayo Vallecano
|38
|38
|18. Cadiz
|38
|33
|19. Almeria
|38
|21
|20. Granada
|38
|21