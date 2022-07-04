Almanya'daki Heimtextil'e Bursalı firmalar damga vurdu

Bursalı firmalar; dünyanın dört bir yanından alıcılar ve tedarikçileri buluşturan ev tekstil sektörünün en önemli buluşmalarından Almanya’daki Heimtextil Fuarının yaz özel edisyonuna damga vurdu.BURSA (İGFA) - Mekan ve ev tekstili sektöründe dünyanın en önemli fuarları arasında yer alan ve 51’incisi düzenlenen Heimtextil’de Bursalı firmalar, ürünleri ve stantlarıyla dikkatleri üzerine topladı. Ev Tekstili Tasarım Yarışması finalistlerinin ve Türk firmaların özgün tasarımlarının yer aldığı UTİB’in etkinlik standı da yine ilgi odağı oldu.

Heimtextil Frankfurt 2022 Fuarı, 21-24 Haziran 2022 tarihlerinde Almanya'nın Frankfurt şehrinde düzenlendi. Yaza özel olarak, Techtextil ve Texprocess Fuarları ile eş zamanlı olarak düzenlenen ve 60 binin üzerinde katılımcı ile 866 firmanın katıldığı fuarda, Ev tekstili ve giyimlik kumaşta contract business alanında dünya trendlerini ve tasarımlarını belirleyebilecek geniş ürün gamının yanı sıra son yıllarda yaptığı atılımların sonucunda ulaştığı teknolojik yenilikler de tanıtıldı.

UTİB STANDINA ZİYARETÇİ AKINI

Sürdürülebilir tekstil ürünlerinin yer aldığı UTİB etkinlik alanı, Avrupa başta olmak üzere Asya, Orta Doğu ve Amerika ülkelerinden 3 binin üzerinde ziyaretçi ağırlarken, UTİB Ev Tekstili yarışması ürünlerinin sergilendiği alan katılımcılardan tam not aldı.

Türkiye Frankfurt Başkonsolos Yardımcısı Gürol Baş, Türkiye Frankfurt Ticaret Ataşesi Yusuf Yerkel, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir ile Yönetim Kurulu üyeleri de UTİB tarafından organize edilen Türkiye Ev Tekstili standını ziyaret etti.

Heimtextil Frankfurt 2022 Fuarı’nın dünya ev ve mekân tekstilleri sektörünün en geniş kapsamlı ve büyük uluslararası ticaret fuarı konumunda olduğunu hatırlatan UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, sektör paydaşlarının en son ürün, trend, teknoloji, tasarım ve güncel gelişmeleri burada paylaştığını belirtti.

Başkan Engin, Türkiye ev tekstili sektörünün Almanya’nın ihracat değeri bakımından en büyük 2’nci tedarikçisi konumunda bulunduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin bu pazarda yüzde 14 gibi çok önemli düzeyde pazar payı mevcut olduğunu kaydeden Engin, "2021 yılında Türkiye ev tekstili ihracatı, yaklaşık 3,5 milyar dolar olarak gerçekleşti ve ülkemiz yine dünyanın en büyük ilk dört ev tekstili ihracatçısından biri oldu. Sonuç olarak; günümüzde ev ve mekân tekstilleri denildiğinde Türkiye dünya pazarlarında akla ilk gelen ülkelerden biridir ve artık dünyada ev tekstili sektöründe moda ve trendlerin belirlendiği bir merkez haline geldi” dedi.