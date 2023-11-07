Alman Bakan elektrikli otobüsü Ankara'da test etti

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, kısa süre önce gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti sırasında, beraberindeki heyetle birlikte MAN Truck & Bus’un Ankara’daki yeni yatırımı Test ve Ürün Geliştirme Merkezi’nde de incelemelerde bulundu.ANKARA (İGFA) - Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, MAN Truck & Bus SE CEO’su Alexander Vlaskamp ile birlikte elektrikli otobüslerin test sürüşüne katıldı.

MAN’ın Türkiye’de 60 yıla yakın önemli bir üretim tecrübesi ve kabiliyetine sahip olduğunu belirten MAN Truck & Bus SE Otobüs Birimi Başkanı Barbaros Oktay, tesis hakkında kısa bilgi verdi. Oktay, "2025 yılına kadar yeni şehir içi otobüslerimizin yarısı elektrikli olacak ve sadece beş yıl sonra Avrupa'daki otobüslerimizin yüzde 90'a yakını elektrikli olarak teslim edilecek. Aynı zamanda seyahat otobüslerinin elektrifikasyonu ile ilgili de önemli çalışmalar yapıyoruz. İlk e-Coach test filosunu 2025 yılı için planlanıyoruz” dedi.

Şarj altyapısının genişletilmesinin önemine ve sıfır emisyon teknolojisine geçişte mantıklı politik yönergelere duyulan ihtiyacı vurgulayan MAN Truck & Bus SE CEO’su Alexander Vlaskamp da, 2030 yılına kadar Avrupa'daki yeni kayıtlı MAN otobüslerinin yüzde 90'ının, tüm MAN kamyonlarının ise yüzde 50'sinin akülü elektrikli olması gerektiğini belirterek, sürdürülebilir mobiliteyi ileriye taşıdıklarını söyledi. Vlaskamp, "Sıfır emisyon hedefi için; ileri görüşlü siyasi düzenlemelere, finansal planlama güvenliğine ve şarj altyapısının kurulumunda hıza, ayrıca verimli bir elektrik ağına ihtiyacımız var” dedi.

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck de yaptığı konuşmada, iklim hedeflerine ulaşmak için yük ve yolcu taşımacılığını hızlı ve tutarlı bir şekilde karbondan arındırılması gerektiğine dikkati çekerek, Ankara’da bir Alman yatırımında bulunmaktan duyduğu mutluluk ve gururu dile getirdi.