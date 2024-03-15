Allianz Türkiye CIO’su Evren Ayorak’a “Yılın CIO”su Ödülü

Başarılı projeler geliştiren teknoloji liderlerini onurlandıran CIO Ödülleri sahiplerini buldu. Allianz Türkiye Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Evren Ayorak, “Yılın CIO’su” ödülünü kazandı.İSTANBUL (İGFA) - Yeni nesil sigortacılığın öncüsü olma vizyonuyla Geleceğin Allianz’ını inşa etme yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam eden Allianz Türkiye’nin Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Evren Ayorak, “Yılın CIO’su” ödülüne layık görüldü. Bu yıl 15. kez düzenlenen CIO ÖDÜLLERİ programı, şirketlerine değer katan, teknoloji ile maliyet avantajı, büyüme, kârlılık ve operasyonel verimlilik sağlayan teknoloji liderlerini ödüllendirdi. Farklı kategorilerde 140’dan fazla teknoloji liderinin 300’e yakın proje ile yarıştığı 2024 CIO ÖDÜLLERİ’nde, Allianz Türkiye Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Evren Ayorak, “Yılın CIO’su” ödülünün sahibi oldu. “Yılın CIO”su ödülleri, kurumlarında başarılı teknoloji projeleri geliştirmiş olan teknoloji liderlerine veriliyor.

“Yılın CIO”su ödülünü değerlendiren Evren Ayorak, “Müşteri memnuniyeti odaklı bir şirket olarak hedefimizi, insanı merkeze alan “gerçek anlamda dijital bir sigorta şirketi” olmak olarak tanımlıyoruz. Dijital çağın ihtiyaçlarına yanıt veren, bunun da ötesinde yeni ihtiyaçları öngören ve proaktif olarak yenilikçi ürünler sunan bir hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz, sağlık sigortası müşterilerimizim memnuniyetini en yüksek noktaya taşımayı hedefleyen yapay zeka tabanlı projemizin başarısından ve bu ödüle layık görülmekten mutluluk duyuyorum. Yapay zeka teknolojisini en üst düzeyde kullanarak, provizyon dosyalarında şirketimize yalınlık ve hız kazandıran projemiz sayesinde, provizyon süreçleri müşteri memnuniyetini zirveye taşıyacak biçimde ilerliyor. Bu örnekte olduğu gibi yenilikçi projelerimizle, Allianz Türkiye'nin sektördeki liderliğini pekiştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.