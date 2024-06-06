Allianz Teknik, Bursalı sanayicilerle buluştu

Allianz Teknik ve Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi iş birliğinde, Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nde düzenlenen “Güvenli Yapılar, Bilinçli Toplum, Sürdürülebilir Gelecek” etkinliği, Bursalı sanayicileri bir araya getirdi.BURSA (İGFA) - Allianz Teknik ve Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi iş birliğinde gerçekleştirilen “Güvenli Yapılar, Bilinçli Toplum, Sürdürülebilir Gelecek” etkinliği, 5 Haziran Çarşamba günü Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nde (DOSABSİAD) yapıldı.

Sanayicileri güvenli ve sürdürülebilir bir geleceğe taşıma hedefiyle gerçekleştirilen etkinlik, Allianz Türkiye Risk Mühendisliği ve Allianz Teknik Direktörü Dr. Ceyhun Eren, Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel’in katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlik, Dr. Ceyhun Eren’in, büyük depremlerden önce endüstriyel binalarda alınması gereken önlemleri paylaştığı sunumuyla başladı. Endüstriyel tesislerde yaşanan hasarların, maddi kayıpların yanında oldukça uzun bir dönemi kapsayacak iş kesintileri yaşanmasına neden olduğunun altını çizen Eren, yapısal olmayan elemanların deprem davranışı, deprem risk analizi ve deprem sonrası yapı güvenliği analizi gibi konular hakkında da katılımcıları bilgilendirdi.

Allianz Türkiye tarafından 2019 yılında Türk-Alman Üniversitesi kampüsü içinde kurulan Allianz Teknik’in faaliyet alanlarından da bahseden Eren; deprem, yangın, çevre ve iklim değişikliği konularındaki toplumsal risk farkındalığını artırmayı ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Eren, Türkiye’nin uluslararası standartlara uygun, yangın ve deprem testlerini tek bir merkezde toplayan ilk ve tek akredite tesisi olan Allianz Teknik’in; Allianz Grubu’nun dünya genelindeki üçüncü, Almanya dışındaki ilk test merkezi olma özelliğini taşıdığını belirtti. Deprem laboratuvarı, deprem simülasyonu, edok ve spray odaları, temiz yangın simülasyonu ve yangına tepki laboratuvarı da dahil olmak üzere 10 ana bölümden oluşan Allianz Teknik’te, testlerin yanı sıra deprem ve yangınla ilgili eğitim programları, risk mühendisliği ve danışmanlık hizmetleri de veriliyor.

Allianz Teknik olarak sundukları çevre ve iklim değişikliği hizmetleriyle de TÜBİTAK’ın yeşil mentörü seçildiklerini belirten Eren, özellikle KOBİ’lerin Avrupa Birliği’nin “Yeşil Mutabakat”ı kapsamında alması gereken aksiyonların belirlenmesi, düşük karbon ekonomisine geçiş ve yeşil dönüşüm yol haritasının oluşturulması, karbon ve su ayak izi raporlamalarının yapılması gibi konularda danışmanlık ve eğitim hizmetleri verdiklerinin altını çizdi.

Etkinlik Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelle devam etti. Panelde Dr. Ceyhun Eren ve Nilüfer Çevikel katılımcıların sorularını cevapladılar.

Etkinliğin tamamını izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=tKtWgygGWhA