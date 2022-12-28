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Alışveriş poşetleri zamlandı!
EKONOMİ 28.12.2022, 09:18
Cumhurbaşkanı kararı ile ilgili plastik alışveriş poşetleri 25 kuruştan 38,5 kuruşa çıkarıldı. Poşetin yanı sıra bir çok geri kazanım katılım payı tutarlarına ilişkin yeni zamlar 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.ANKARA (İGFA) -Bazı Ürünlerden Tahsil Edilecek Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarının, 1/1/2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, plastik alışveriş poşetleri 25 kuruştan 38,5 kuruşa çıkarıldı.
Yayımlanan karar ile plastik, cam, metal, kompozit ve ahşap ambalajlarda da artışa gidildi.
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