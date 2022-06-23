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Alım gücü kurbanlık satışları etkiliyor... TZOB 'en az yüzde 25 azalma' tahmininde bulundu

EKONOMİ 23.06.2022, 14:42
Alım gücü kurbanlık satışları etkiliyor... TZOB 'en az yüzde 25 azalma' tahmininde bulundu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kurbanlıkların ülke genelindeki ortalama fiyatının büyükbaşta 15 bin ile 60 bin lira, küçükbaşta ise 2 bin lira ile 8 bin lira arasında olmasının beklendiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklara ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'de yıllık 960 bini büyükbaş, 2 milyon 850 bini küçükbaş olmak üzere toplamda 3 milyon 850 bine yakın hayvanın kurbanlık olarak kesildiğini duyurdu.

Kurban satışlarının ağır ilerlediğini ve talepte yaşanması muhtemel düşüşün üreticileri düşündürdüğünü belirten Bayraktar, "Sahadan aldığımız bilgilere göre, vatandaşlarımızın alım gücünün düşmesi nedeniyle bu yıl kurbanlık satışlarında en az yüzde 25 civarında azalma olacağını tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bayraktar, üreticilerin, yüksek nakliye ve çadır kiralarının yanı sıra alım gücünde de yaşanan düşüş nedeniyle kurbanlıklarını mümkün olduğunca kendi ahırlarında satmaya çalışacaklarına işaret ederek bu yıl yaklaşık 720 bini büyükbaş, 2 milyon 150 bini de küçükbaş olmak üzere toplamda 2 milyon 870 bin kurbanlık hayvan kesileceğini tahmin ettiklerini kaydetti.

FİYATLARIN ARTMASINA NEDEN OLANLAR...

Geçen yıl mazotun litresine 7 lira 34 kuruş ödeyen üreticilerin bu yıl 30 lira 8 kuruş ödemek zorunda kaldığına vurgu yapan Bayraktar, "Yani litre fiyatında yüzde 309,8’lik artış yaşandı. Mazot fiyatlarındaki artış hayvan nakillerini de etkiledi. Geçen yıl Kars ilinden; Ankara’ya 9 bin liraya giden nakliye aracı bu yıl 25 bin liraya, İstanbul’a 12 bin liraya giden araç 35 bin liraya, Bursa ve İzmir’e 12 bin 500 liraya giden araç 35 bin liraya gidiyor. Yani nakliye ücretleri bir yılda yüzde 178 ile yüzde 191 arası oranlarda arttı. Bu durum son satış noktasında kurbanlık fiyatlarını da doğal olarak artırdı" diye konuştu.

Yem, elektrik, işçilik, veteriner ilaç ve nakliye gibi girdilerde bu yıl ciddi artış yaşandığını belirten Bayraktar, bu durumun dolaylı olarak kurbanlık fiyatlarına da yansıdığına da dikkati çekti.

KURBANLIK HAYVAN FİYATLARI

Bayraktar, Türkiye'deki ortalama fiyatların hayvan başına büyükbaşta 15 bin ile 60 bin lira, küçükbaşta ise 2 bin lira ile 8 bin lira arasında değişeceği tahmin edildiğini belirterek, "Canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 50 lira ile 75 lira, küçükbaş hayvanlarda 50 lira ile 80 lira arasında olacağı öngörülüyor. Bu fiyatlar bayram yaklaştıkça talebe göre de değişebilecektir. Fiyatlar, geçen yıla göre, büyükbaşta yüzde 107,6, küçükbaşta ise yüzde 90,6 arttı. Ortalama fiyat kilogram başına; büyükbaşta 29 lira 46 kuruştan 61 lira 15 kuruşa, küçükbaşta ise 33 lira 36 kuruştan 63 lira 57 kuruşa çıktı. Büyükbaş hayvanlarda hisseli satışlar da illere göre 4 bin lira ile 8 bin lira arasında değişiyor" diye konuştu.

PAZARYERLERİNDE KİRALAR ÖNEMLİ SORUN

Öte yandan açıklamasında hayvan pazar yerlerindeki yüksek çadır kiraları hala önemli bir sorun olduğuna da değinen TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Satış yerleriyle ilgili olarak belediye başkanları mümkünse buralardan ücret almasınlar. Eğer bu mümkün değilse uygun fiyattan kiralasınlar.Buralar sadece üreticilerimizin kullandıkları yerler olarak değil, kendilerine oy veren vatandaşların da hizmet aldıkları yerler olarak görülmelidir. Bu maliyet ne kadar düşerse vatandaşın kesesine de o kadar olumlu etki edecektir" dedi.

Açıklamasında beklentilerini de sıralayan Bayraktar, "Vakıf ve dernekler kesim öncesi belirledikleri alım miktarlarını bakanlığa bildirmeli, ne kadar hayvanı nereden, kaç liraya aldığını, hayvan küpesi kayıtlarıyla vekaleti nasıl paylaştırdığını, elde edilen etleri nerelerde nasıl dağıttığını belgelemesi istenmeli, kasapların kurbanlık kesim ücretleri bu komisyon kanalıyla belirlenmeli ve ücrete uyumun sağlanması denetlenmeli, vakıf ve derneklerin yurtiçi/yurt dışı olarak tek fiyat belirlemesi sağlanmalı, kurbanlık hayvan pazarlarındaki çadırların düşük ücrete kiralanması sağlanmalı, kurbanlık hayvan nakillerinde üreticilere nakliye desteği sağlanmalıdır" diye konuştu.

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