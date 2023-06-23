Aliağa'da 'Damızlık Koyun Üretim Merkezi' faaliyette

Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Aliağa Belediyesi iş birliğinde Aliağa’nın Çoraklar Mahallesi’nde projelendirilen ‘Damızlık Koyun Üretim Merkezi’ faaliyete geçti.İZMİR (İGFA) - İlk etapta bölgedeki üreticileri destekleyecek tesis, uzun vadede Türkiye genelindeki damızlık koyun ihtiyacını karşılayacak. Bölge ve ülke ekonomisine artı değer katması beklenen tesis, küçükbaş hayvan üretiminde verim ve kaliteyi artıracak, bölgedeki koyun ırkının iyileştirilmesine ve hayvancılığın teşvik edilmesine de katkı sağlayacak.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mazlum Selim Aksakal, Çoraklar Mahallesi’nde 41 bin 200 metrekarelik alanda 2 bin 400 metrekare kapalı alana inşa edilen ‘Damızlık Koyun Üretim Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Aliağa’yı her alanda olduğu gibi tarım ve hayvancılıkta da en iyi yerlere getirmek istediklerini belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Damızlık Koyun Üretim Merkezi ile bölgede saf ırk koyunları kazandırmayı, bununla birlikte de bölgemizde küçükbaş hayvan üretimini ve kalitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Damızlık Koyun Üretim Merkezi’nin bölgedeki üreticileri destekleyeceğini ifade eden Başkan Acar, “Küçükbaş hayvancılık yapan ya da yapmak isteyen üreticilerimize 3’üncü doğumdan sonra, bedelsiz olarak 20 koyun 1 koç verip, koyun üreticiliğini teşvik edeceğiz. Üreticilerimiz, bedelsiz verdiğimiz koyunların karşılığını, 3’üncü doğumundan sonra 20 koyun 1 koç olarak bize geri ödeyecek. Geri aldığımız koyunları aynı şekilde başka bir üreticiye vereceğiz. Bu sayede bölgemizde koyun üreticiliğini geliştireceğiz. Ayrıca, İlerleyen dönemlerde tesisimizde bir de laboratuvar kurarak yeni ırkların bölgemize kazandırılması konusunda çalışmalarımız olacak. Projenin gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen Tarım ve Orman Bakanımıza, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürümüze ve her an yanımızda olan Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Damızlık Koyun Üretim Merkezi’miz Aliağa’mıza, İzmir’imize ve ülkemize hayırlı olsun” diye konuştu.