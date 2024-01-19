Alfa Romeo iki efsanevi modelin yıl dönümünü kutluyor

Alfa Romeo, 2024 yılına iki önemli modelinin yıl dönümünü kutlayarak başlıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Marka, Bertone tasarımcısı Franco Scaglione’nin ustalığının simgesi efsanevi modeli “la fidanzata d'Italia” (İtalya'nın sevgilisi) lakaplı, Giulietta Sprint'in 70. Yıldönümünün yanı sıra Giorgetto Giugiaro tarafından tasarlanan, ticari başarısıyla da marka tarihinde bir dönüm noktasını ifade eden Alfetta'yı temel alan ikonik coupé Alfetta GT'nin 50. Yıldönümünü kutluyor.

Alfa Romeo, her ikisi de dönemlerinin ikonları olan Giulietta Sprint ve Alfetta GT’nin fark yaratan özelliklerini yansıtan, Alfa Romeo Tasarım Merkezi (Alfa Romeo Centro Stile) tarafından tasarlanan iki yeni logo ile modellere saygı duruşunda bulunuyor.

Alfa Romeo, 2024 yılına iki önemli yıl dönümünü kutlayarak başlıyor. Marka, çok sevilen ve ticari başarıya ulaşmış olan; İtalyan otomotiv tarihinde önemli yere sahip iki unutulmaz otomobili 1954 yılında tanıtılan Giulietta Sprint ve 1974 yılında yollara çıkan Alfetta GT’ye saygı duruşunda bulunuyor. İki farklı dönemi yansıtan ve her ikisi de kendi tarzında çok sevilen bu özel modellerin yıldönümlerini kutlamak adına Alfa Romeo Tasarım Merkezi (Alfa Romeo Centro Stile), iki yeni logo tasarladı.

Minimalist ve zarif çizgilerden oluşan logolar, kaportalarındakiyle aynı yazı tipinde, iki otomobilin kendilerine has özelliklerini hatırlatıyor. Yeni logolar, 2024 yılı boyunca kulüp ve marka etkinliklerinde yer alarak Alfa Romeo hayranlarının çok sevdiği iki modele olan saygılarını yansıtacak.

Alfa Romeo Müzesi'nde Kutlamalar

İtalya, Arese'deki Alfa Romeo Müzesi bu önemli yıldönümlerini kutlamak adına şimdiden iki etkinlik duyurusu yaptı. Bunlardan ilki, müzede yer alan Dokümantasyon Merkezi'ndeki yayınlanmamış materyallerin yanı sıra geliştirilen projelerde aktif rol alan kişilerle gerçekleştirilecek. Ayrıca 2018 yılında başlatılan ve Alfa Romeo tarihini keşfetmek üzere; tarihçiler, tasarımcılar ve mekanikerlerin anlatımlarıyla “Backstage” konferansı gerçekleştirilecek. Konferansta, Alfetta GT'ye odaklanılacak ve Giulietta özelinde de bir programa da yer verilecek. Aynı zamanda Alfa Romeo modelinin sahiplerinin davet edildiği bir geçit töreni düzenlenecek.