Alaçatı'da seçim sonrası hareketlilik başladı

Türkiye’nin en popüler tatil beldelerinden biri olan Alaçatı’da, seçim sonrasında belirgin bir hareketlilik başladı.İZMİR (İGFA) - İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı, sıcak yaz aylarının gelmesiyle birlikte yerli turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Muup Alaçatı ve Minas Otel İşletmeciliği Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Uzun, “Son 2 yıldır enflasyondaki artış nedeni ile tatilcilerin de konaklama tercihlerinde önemli değişiklikler yaşandı. Rezervasyonlardan görüyoruz ki tatil beldelerinde daha çok 3-4 günü kapsayacak şekilde tatil planlaması yapılıyor. Aynı zamanda fazla maliyetlerden dolayı butik oteller tercih ediliyor. Konaklama maliyetlerinin artmasıyla birlikte tatilciler, daha ekonomik ve hizmet odaklı seçeneklere yöneliyor. Şu an Alaçatı yüzde 55 doluluğa ulaştı, hedefimiz bayram tatilini yüzde 80 dolulukla geçirmek. Alaçatı’ya gelmek isteyen misafirlerimizin bize ulaşmaları halinde gerekli indirimleri ve sürprizlerimizi sadece bayramda değil yaz boyunca yapacağız ” dedi.