Aktif Giyim Tasarım Yarışması'nda 6 takım finalde

Türkiye gelenindeki tekstil ve hazır giyim ihracatçısı 8 birliğin hayata geçirdiği ulusal çaplı Athleisure Challenge Aktif Giyim Tasarım Yarışması’nda eğitim süreci ve ön elemeleri geçen 38 tekstil mühendisi ve tekstil tasarımcısı, 6 takım halinde finalde yarışacaklar.BURSA (İGFA) - Türkiye genelindeki tekstil ve hazır giyim konfeksiyon ihracatçıları birliklerinin paydaş olduğu ulusal çaplı Athleisure Challenge Aktif Giyim Tasarım Yarışması’nda finalistler belli oldu. Başvurusu kabul edilen ve yoğun bir eğitim sürecinin ardından değerlendirmeye tabii tutulan 103 öğrenci arasından elemeleri geçen 38 öğrenci finale kaldı.

Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde hayata geçirilen ‘Athleisure Challenge Aktif Giyim Tasarım Yarışması ile ilgili bilgi veren UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Yarışmada; sürdürülebilir tasarım ile üretimde ve tüketimde doğanın ve doğal kaynakların korunması, yenilenebilir enerji tüketiminin desteklenmesini hedeflediklerini belirtti.

Başkan Engin, “Athleisure; sadece spor markalarının değil, lüks markaların da üzerine çalıştığı, koleksiyon ürettikleri bir moda hareketine dönüşürken, doğa dostu, spor, şık, konforlu ve estetik giyim trendinin yaygınlaşması ile birlikte pazar payı her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu düşünceden hareketle hayata geçirdiğimiz yarışmaya gençlerimizin gösterdiği ilgi, sektör temsilcileri olarak geleceğin ekosisteminin gelişmesi açısından bizi umutlandırıyor. Yarışma boyunca verilen online ve fiziki eğitimler ile yarışmacılarımızın tüm birliklerimizi tanımasını, iplikten kumaşa kadar üretimin her aşamasına dahil olmalarını istiyoruz. Ortaya koyacakları tasarımın her aşamasına kendileri karar verirken, bu kaynaklara ulaşmaları noktasında da her zaman yanlarında olacağız. Teknik ve fiziki eğitimlerin yanı sıra gruplar arasındaki iş birliği ve enerji ile bu sürecin çok güzel geçeceğine inanıyorum” dedi.

YOĞUN VE ZORLU BİR SÜRECİN ARDINDAN FİNALE KALDILAR

Yarışmacılar, geride bıraktıkları eğitim sürecinde; Ekoteks Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) tarafından çevrimiçi gerçekleştirilen Test Teknikleri Eğitimi’ne katıldı.

Fiziki eğitimler aşamasında ise ön elemeyi geçen 38 yarışmacı, Athleisure Challenge Aktif Giyim Tasarım Yarışma Mentörü Mustafa Demiralay’dan Kumaş Teknolojileri ve Moderatör Ufuk Batum’dan ise Takım Oluşturma eğitimi aldı. UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin ve UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir’in de eşlik ettiği eğitimlerin ardından Yeşim Grup firmasını ziyaret eden adaylar, Sosyal Uygunluk Müdürü Ahmet Öztürk’ün ‘Sürdürülebilirlik’ sunumunun ardından fabrikanın üretim aşamalarını yerinde inceledi. Eğitimlerin UİB Yerleşkesi’ndeki ikinci gününde takım oluşturmak için bir araya gelen 38 aday, Moderatör Ufuk Batum önderliğinde tekstil mühendisi ve tekstil tasarımcılarını içeren 6 takım oluşturdu. UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin ve Athleisure Challenge Mentörü Mustafa Demiralay’ın da eşlik ettiği gruplar, takım faaliyeti sonrasında marka ve logo çalışmalarını tamamladı. Final için yarışacakları koleksiyonları oluşturmak için online ve fiziki eğitimler alacak olan adaylardan 3 finalist takım, büyük ödülün sahibi olacak.