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Aktif Giyim Tasarım Yarışması başladı

EKONOMİ 14.11.2022, 11:14
Aktif Giyim Tasarım Yarışması başladı

UTİB ve UHKİB ile tekstil ve hazır giyim ihracatçısı 7 birliğin, Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde hayata geçirdiği ulusal çaplı Athleisure Challenge Aktif Giyim Tasarım Yarışması’nda süreç, eğitimlerle başladı.BURSA (İGFA)- Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB), Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB), Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EİB), Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (EİB) ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin (GAİB) paydaş olduğu, Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde hayata geçirilen ‘Athleisure Challenge Aktif Giyim Tasarım Yarışması’nda heyecan dolu süreç başladı.

Atletik anlamına gelen ‘athletic’ ve serbest zaman aktivitesi anlamına gelen ‘leisure’ kelimelerinin birleşiminden oluşan ‘Athleisure’ giyim trendi, stil ve konforu birleştiren multifonksiyonel bir giyim trendi olarak tanımlanıyor. Athleisure, sadece spor markalarının değil, lüks markaların da üzerine çalıştığı, koleksiyon ürettikleri bir moda hareketine dönüşürken, bu giyim trendinin yaygınlaşması ile birlikte pazar payı her geçen gün artmaya devam ediyor.

FİNAL, MAYIS 2023’TE

Athleisure Challenge Aktif Giyim Tasarım Yarışması’na başvurusu kabul edilen 103 öğrenciye, 5 gün süren çevrimiçi eğitimler verildi.

Eğitimler sonrasında yarışmacılar, ‘athleisure giyim trendine olan bakış açısını’ açıklayan videolarını belirtilen web sitesine yükleyerek yarışma komitesine sunacak. Komite, videoları nitelik açısından değerlendirip 60 öğrenciyi belirleyecek. 60 öğrenci, fiziki olarak bir araya getirilecek ve takım çalışması eğitimi sonucu 15 takım belirlenecek.

Takımlar 2 tekstil mühendisi, 2 tekstil tasarımcısı olacak şekilde oluşturulacak. Fiziki eğitimler sonrası 15 takım yarışmanın ana temasına bağlı kalarak hikâye paftası oluşturacak ve eleme sonrası 7 finalist takım yolunda ilerleyecek. Elemeler sonrasında Mayıs ayında jüri; takımların üreteceği final koleksiyonlarını, sözlü sunumlar eşliğinde değerlendirecek ve ilk 3 takım ödül töreni ile açıklanacak. Finale kalan ilk 3 takım Tasarım Tescil ve Kappa Koleksiyonu’nda yer alma imkanının yanı sıra UTİB’in destekleri ile en fazla bir yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki merkezlerde eğitim hakkı kazanırken, birinci olan takım üyeleri ayrıca 6 aylık online İngilizce eğitimi ve bilgisayar ile ödüllendirilecek.a

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