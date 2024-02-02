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Aktaş: “Nitelikli işler yapmamız gerekir”

EKONOMİ 02.02.2024, 12:11
Aktaş: “Nitelikli işler yapmamız gerekir”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bizim nitelikli, katma değerli işler yapmamız gerekir. Ben nitelikli sanayiden katma değerli sanayiden, İHA’lardan, SİHA’lardan, otomotivden bahsediyorum. Turizmi parlatmamız gerek. Tamamen fabrika yaparak, fasonculukla, bol işçi üretmekle olmaz” dedi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve gelecek dönem Cumhur İttifakı Adayı Alinur Aktaş, Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’ni (BUSİAD) ziyaret ederek yeni dönem öncelikleri hakkında bilgiler verdi.

BUSİAD üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantının açılışnda konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, BUSİAD’ın “Sanayi, Tarım ve Turizm ile Gelişen Bursa” vizyon çalışmasına gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti. Küçükkayalar, “BUSİAD ailesi olarak bu çalışmamızın Bursa Çevre Düzeni Planına yansıtılması için bizler katkı koymaya hazırız. Önümüzdeki dönemde de bu vizyon çalışmamızın ayrıntılarına inmeye başlayacağız” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ise “BUSİAD Ailesine teşekkür ediyorum. BUSİAD daha duyarlı, çevreci ve toplumu ilgilendiren konularla alakalı temaslarınız kıymetli. Özellikle sizden yalın belediyecilikle ilgili aldığım ödül benim için anlamlıydı” diyerek sözlerine başladı. Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bursa’nın yıllara ait çok önemli birikimleri var. Belediyecilik sorunları halı altına süpürmekle gerçekleşmez. Bir şeyleri yapmak gerek. Benim eksik olarak gördüğüm içimi acıtan bu işin anayasası olan 1/100000’i çıkaramadık.

Herkes yeşil Bursa şehri diyor, herkes, tarih şehri Bursa diyor, ama bunu sağlama noktasında bir birliktelik yok. Herkesin farklı bakış açısı var.

Ama şehrin 50 yıllık 100 yıllık problemleri de sizi ilgilendiriyor. Bu kadar organize sanayi bölgesini ben kurmadım. Topu üzerimden atmak için söylemiyorum. Bu kadar sanayi bölgesi olmasaydı da Bursa Bursa olmazdı.

Eğer hep beraber, sivil toplum örgütleriyle, siyasi partileriyle, diğer kurum ve kuruluşlarıyla, olayı güncelleyip, işin hakikatiyle yol haritasını doğru bir şekilde koyup, asla ondan siyaset üretmeden, bu doğrultuda ortak bir heyecan duyarsak, hedefe çok daha çabuk ulaşacağımıza, daha doğru adımlar atacağımıza inanıyorum.

“Velhasıl Bursa sudan ibaret” dendiğinde 400 küsür yıl önceydi. Artık o Bursa yok.

“NİTELİKLİ İŞLER...”

Mesele bundan sonra daha sağlıklı büyümekle ilgili. Ama biz hakikati konuşmak zorundayız. Nasıl sanayi? TOGG gibi fabrikalarımız olsun. Bizim nitelikli, katma değerli işler yapmamız gerekir. Beni en çok heyecanlandıran projelerden biri şehrin içindeki KOBİ’ler. İlk yapacağım işlerden biri 1/100000’de işaretleyeceğiz yerini. Yaşanabilir, keyifli bir şehir olsun Bursa.

Ben hiç sanayi bölgesi açmadım. Bundan dolayı yargılıyor birileri beni. Bunla övünmüyorum. Ben nitelikli sanayiden katma değerli sanayiden, İHA’lardan, SİHA’lardan, otomotivden bahsediyorum. Turizmi parlatmamız gerek. Tamamen fabrika yaparak, fasonculukla, bol işçi üretmekle olmaz. ”

YENİ NESİL BELEDİYECİLİK...

Belediyeciliğin iki temel unsur üzerine oturacağını da ifade eden Aktaş, “Yeni nesil belediyecilikte ilk olarak dirençli şehirler, sağlıklı şehirler, kentsel dönüşüm ve deprem gerçeği unutulmamalı.

Bir başka konu ise iklim değişikliği gerçeği. Artık üretimi yaparken, hayatımızı idare ederken bu gerçeğe göre hareket etmek zorundayız. Ben Nilüfer Deresi’nin pırıl pırıl akmasını isterim. Doğu atık su arıtma tesisinde pırıl pırıl su akıyor, balıklar oynuyor ama başka taraftan acayip kimyasallar karışıyor. Bununla ilgili gerekli hamleleri yapmamız gerekli” dedi.

100 BİN KONUT...

Konuşmasında kentsel dönüşüme de özel bir yer veren Aktaş, şunları söyledi:

“Kentsel dönüşüm belediyecilikte zor bir iş. Yeni dönemin en önemli mottosu madde bir kesinlikle kentsel dönüşüm. 100 bin konut dönüştüreceğiz. 16 bin de sosyal konut üreteceğiz.

Yıkmadan biz bu işleri yapamayız. Bu işin fragmanını bu dönem gösterdik. Asıl işi bu dönem göstereceğiz.

Darmstad Caddesi’nde, Altıparmak’ta daire alıyoruz. Orayı dönüştürmek istiyoruz. Yeni dönemde olmazsa olmaz bir sorun.”

ÇINARCIK BARAJI...

Aktaş, gelecek dönemde en büyük projelerinden birinin de Çınarcık Barajı’ndan Bursa’ya su getirmek olacağını belirterek, “Geçmiş dönem başkanlara nasıl rahmet okutan projeler varsa, bize de inşallah rahmet okutacak proje Çınarcık Barajı’ndan içme suyunu 68 kilometrelik isale hattını Bursa’ya getiriyoruz. 127 milyon eurolu bir yatırım. Bursa’daki en büyük yatırım. Şehrin su rezervinin yüzde 70 kadar daha su gelecek şehre. 2060’ı rahat görürüz bu suyla” dedi.

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