Akiş Boya'nın gurur gecesi

Bursa'dan dünyaya açılan Akiş Boya, 67 yıllık tecrübesini düzenlediği özel gecede kutladı. Gecede,uzun yıllar Akiş Boya ailesinde çalışanlara emek ve sadakatlerinin nişanesi olarak plaket verildi.BURSA (İGFA) - Bursa’dan dünyaya açılan Akiş Boya, 67 yıllarını geride bırakırken, bu özel yıl için Altın Ceylan’da anlamlı gece düzenledi.

Sadece Akiş Boya çalışanlarının ve basın mensuplarının katılımını sağladığı gecede; firma 10 yıl, 20 yıl ve 30 yıl olmak üzere uzun yıllar birlikte çalıştıkları yol arkadaşlarına sundukları plaketle minnettarlıklarını sundu.

Açılışta konuşan Akiş Boya Yönetim Kurulu Üyeleri Ali İyigüllü ve Yusuf İyigüllü gerçekleştirdi.

Ali İyigüllü konuşmasında, Akiş Boya’nın temelini atan rahmetli babaları Kadri İyigüllü’yü anarken, geçmişten günümüze geldikleri noktalardan bahsetti.

Yusuf İyigüllü ise değişim ve dönüşümün altını çizdiği konuşmasında, gelecek için hazırlanan Akiş Boya imajını vurguladı.

Gecede firma çalışanlarının hazırladığı özel röportaj yayımlanırken, Akiş Boya’da 30 yılı aşkın süredir görev yapan Fabrika Müdüresi Resime Kovancı’nın özel ödülünü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melih İyigüllü takdim etti. İyigüllü gecede; endüstri 4.0 ile gelişen ağır boya sanayisindeki inovatif gelişmelerden bahsederken, Akiş Boya ARGE Merkezinde çevreye duyarlı su bazlıve sürdürülebilir boyaların üretim çalışmalarından da bahsetti.

Renkli karelere ev sahipliği yapan gecede, tüm çalışanlar keyifli anlar yaşayarak yeni yıl için de enerji depoladılar.