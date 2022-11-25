Akdenizli çiftçilerin umudu keçi boynuzu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımda ürün çeşitliliğini arttırmak ve üreticiyi desteklemek amacıyla Kumluca ve Kemer’de çiftçilere kendi seralarında yetiştirdiği keçi boynuzu fidanı desteğinde bulundu.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek’in ‘yerelden kalkınma’ ilkesi doğrultusunda alternatif tarım ürünleriyle ilgili üreticiye desteklerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı kendi seralarında yetiştirdiği ekonomik değeri yüksek olan keçiboynuzu fidanlarını bu kapsamda ilçelerde üreticiye ücretsiz dağıtılıyor. Büyükşehir ekipleri, çiftçilere Kumluca’da 1000, Kemer’de 200 adet keçiboynuzu fidanı dağıttı.

Büyükşehir Yetiştiriyor Çiftçiye Dağıtıyor

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Zeyit Emre Bilici, “Kumluca Ziraat Odası ile işbirliği ile birlikte keçi boynuzu fidanlarının dağıtımını yapıyoruz. Keçiboynuzunun ekonomik değeri çok yüksek. Gıda endüstrisinde ilaç ve dokuma sanayinde ve birçok alanda kullanılmaktadır. Kumluca ve Kemer’de üreticilerimize keçi boynuzu fidanı hibe desteğinde bulunduk” dedi.

Başkan Böcek'e Teşekkür

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe de Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e çiftçiye verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Kökçe, “Muhittin Başkan çiftçiye her zaman destek oluyor. Keçiboynuzunun ömrü uzun. Birçok sektörde kullanılıyor. Muhittin Başkan bizlere fidan göndermiş yaşı da ömrü de fidan gibi uzun olsun. Bu fidanları çiftçiye dağıtacağız. Daha önce de Kumluca’da zeytin fidanı dağıtıldı ve 15 bin zeytin diktik. Keçiboynuzu da çok güzel olacak” diye konuştu.

Maliyetler Çok Yüksek

Keçiboynuzu desteği alan Okay Çavuşbekir, “Çiftçilikle uğraşıyorum. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim. Fidan almaya kalksak maliyeti çok yüksek. Şimdi keçi boynuzu yetiştirip, kazanç elde edeceğiz” dedi.

Seher Kara isimli vatandaş da bu fidanların ailesine geçim kaynağı olacağını belirterek, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.