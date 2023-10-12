Akçabelen Fasulyesi'ne Konya'dan 'Büyük' destek

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin coğrafi işaretli ürünlerden olan Akçabelen Şeker Fasulyesi'nin üretimine ve ihracatına katkı sağlamak için Beyşehir Akçabelen Mahallesi’ne yaptığı bakliyat paketleme makinesi desteği üreticileri mutlu ettiKONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya genelinde tarımsal faaliyetleri desteklemek ve üreticilere katkı sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Bu alandaki çalışmalara büyük önem verdiklerine dikkati çeken Başkan Altay, Konya'nın tarıma elverişli arazi sayısı, coğrafi konumu, nitelikli insan gücüyle Türkiye’de tarımın başkenti konumunda olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi olarak bu alandaki konumumuzu daha iyi seviyelere taşımak için birçok çalışma sürdürdüklerini belirten Başkan Altay, "Bu kapsamda Konyamızda coğrafi işaret almış ürünlerden olan Akçabelen Şeker Fasulyesi üretimine ve ihracatına katkı sağlamak için Akçabelen Mahallemize bakliyat paketleme makinesi desteğinde bulunmuştuk. Bakliyat ürünlerinin paketlenmesi; pazarlamayı kolaylaştırması, kalitenin artması ve ürünün dış etkilerden korunarak tüketiciye ulaşması bakımından çok önemli. Bakliyat paketleme makinesi, bir yandan çiftçimizin gelirinin artmasına yardımcı olurken bir yandan da bölgedeki tarım sektörünün büyümesine ve gelişmesine katkı sağlıyor. Bölgemizde üretilen şeker fasulyesi, lezzeti ve üretim alanıyla dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor. Biz de hemşehrilerimize destek olmak adına ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Akçabelen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Metin Ünüvar ve çiftçiler “ata tohumları” ile üretim yaptıklarını belirterek, bu değerin yarınlara taşınması gerektiğini vurguladı.

Bakliyat paketleme makinesi sayesinde satışların iyi durumda olduğunu belirten üreticiler de Başkan Altay’a sağladığı destek için teşekkür etti.

Beyşehir Akçabelen Mahallesi’ne kazandırılan bakliyat paketleme makinesiyle bakliyat ürünlerinin depolanması, pazarlanması kolaylaştırılıyor ve raf ömrü uzatılıyor. Üç adet terazisi bulunan makine 1, 2.5 ve 5 kilograma kadar tartım yapabilme, gramaja göre saatte 600-900 adet paketleme kapasitesine sahip.