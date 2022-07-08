Akbank'ta sistem arızası giderildi... Bayram boyunca özürlük 'EFT' işlemi yapılabilecek

Bugün öğle saatlerinde Akbank, mobil uygulamasına girmeye çalışan kullanıcılar hatayla karşılaştı. Hata dolayısıyla para akışını sağlayamayan vatandaşlar tepkiler gösterdi. Akbank'tan açıklama geldi.BURSA (İGFA) - Akbank'ın sistemlerinde bayram öncesinde yaşanan yavaşlama tepkiye yol açtı.

Akbank'tan yapılan açıklamada sistemlerde yoğunluk dolayısıyla yavaşlama ve aksamalar yaşandığının altı çizilirken, tüm birimlerin konuyla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Banka, sosyal medya hesabından müşterilerini bilgilendirmeye devam ederken, daha önce saat 15.00 olarak açıklanan EFT işlemlerinin önce saat 16.00'ya uzattı.

ÖZÜR AMAÇLI BAYRAM BOYUNCA DİĞER BANKALARA 5 BİN TL EFT İŞLEMİ YAPILABİLECEK

Son yapılan açıklamayla sorunun giderildiğini duyuran banka, saat 17.00'ye kadar olan EFT işlemleri ve tüm bayram boyunca 5 bin TL'ye kadar olan diğer banka para transfer işlemlerinin gerçekleştirilebileceğini açıklayarak, yaşanan aksaklıktan dolayı tüm müşterilerinden özür diledi.

https://twitter.com/Akbank/status/1545392314142674944