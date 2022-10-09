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Akbank'ta aksaklık giderildi, limit sorunu çözüldü!

EKONOMİ 09.10.2022, 11:16
Akbank'ta aksaklık giderildi, limit sorunu çözüldü!

Akbank müşterilerinin kredi kartı işlemlerinin ekstrelere mükerrer yansımasına ilişkin dün yaşanan soruna ilişkin aksaklıkların giderildiği ve limit sorununun çözüldüğü bildirildi. Yapılan açıklamada bankanın hacklenmediği, teknik aksaklık yaşandığı vurgulandı.İSTANBUL (İGFA) - Bazı Akbank müşterilerinin kredi kartı işlemlerinin ekstrelere mükerrer yansıması üzerine açıklama yapıldı.

Bankanın hacklenmediği, teknik aksaklık yaşandığı vurgulanırken, müşterilere de konuyla ilgili bilgilendirme yapılmaya devam edildiği kaydedildi

Banka tarafından sosyal medya üzerinden en son 12 saat önce yaptığı açıklamada, "Aksaklık giderilmiştir. Limit sorunu çözülmüştür. Mükerrer kayıtlar düzeltilmektedir. Yaşanan olumsuz süreçten dolayı özür dileriz" denildi.

https://twitter.com/Akbank/status/1578834132398112768

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