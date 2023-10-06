Akaryakıtta indirimler sürüyor... Bu kez indirim sırası motorinde

Brent petroldeki değişiklikler, akaryakıtta benzin ve motorin fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Son günlerde birbirini izleyen indirimlere Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan bu gece yarısından itibaren bir indirim daha bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Akaryakıt gruplarından önceki gün benzine gelen indirim sonrasında dün gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1,17 TL bir fiyat indirimi daha yansıtıldı.

Ayrıca, motorin kullanıcıları da sevindirici bir haber aldı.

7 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 2 lira 92 kuruş indirim olması bekleniyor.

Şu anda güncel akaryakıt pompa fiyatlarında ortalama litre fiyatı benzin 33,50 TL, motorin ise 40,13 TL.