Akaryakıta yine zamlandı

İndirimlerin ardından benzine 56 kuruş, motorine 70 kuruş zam geldi.

İSTANBUL (İGFA) - Cumartesi günü benzinde 1,51 lira, motorinde 2,41 lira indirim yapılmış ve indirimli fiyatlar pompa fiyatlarına yansıtılmıştı. Çok geçmeden yeni zam haberleri de geldi.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki dalgalanmaya bağlı olarak benzinin fiyatı 56 kuruş, motorinin ise 70 kuruş zamlandı.

Buna göre, benzinin litresi 19.23'e, motorinin litresi ise 25.22'ye yükseldi.