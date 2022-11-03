Akaryakıta yine zam göründü!

Akaryakıta yine zam geliyor. 4 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,31 lira ve LPG'ye ise 49 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın yine pompaya yansıyacağı bildirildi.

Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,31 TL'lik ve otogaz grubunda 49 kuruşluk fiyat artışı beklendiği ifade edildi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre şu an için benzin litresi ortalama 21,37 liradan, motorin litresi ise 26,33 liradan satılıyor.