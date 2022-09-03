Akaryakıta çifte indirim! Motorin yine 24 lira

Akaryakıt fiyatlarına gelen peş peşe zamlardan sonra dün gece çifte indirim geldi. Benzin 18 lira, motorin ise 24 lira seviyelerine düştü.

İSTANBUL (İGFA) - Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatlarında zam-indirim yarışı devam ediyor. Son zamların ardından çifte indirim ile akaryakıt fiyatları vatandaşın yüzünü güldürdü. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 1 lira 51 kuruş, motorinin fiyatı ise 2 lira 41 kuruş düştü. Gelen indirimden sonra benzinin litresi İstanbul'da 18,62'ye, Motorinin litresi ise İstanbul'da 24,51'e düştü.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen zamların ardından akaryakıta bu kez çifte indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 1 lira 51 kuruş, motorinin fiyatı ise 2 lira 41 kuruş düştü.