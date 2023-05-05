Ak-İzo Almanya’daki fuarda büyük ilgi gördü

Ak-İzo’nun çevre dostu su yalıtım çözümleri Almanya’da düzenlenen BAU 23’te büyük ilgi gördüBURSA (İGFA) - Aktaş Holding bünyesinde 2005 yılında kurulan ve üstün niteliklere sahip, Lineflex EPDM membran kullanımının, yurtiçinde ve yurtdışında yaygınlaştırılmasına öncülük eden Ak-İzo Yalıtım Sistemleri San. Tic. A.Ş.dünyanın dört bir yanındaki fuarlarda ülkemizi başarıyla temsil etmeye devam ediyor.

Ak-İzo bu kapsamda, yapı ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren 49 uluslararası katılımcı firmanın ve 190 binden fazla ziyaretçinin yer aldığı BAU 23’e katılarak, en yeni teknolojilerini sergiledi.

Fuarda özellikle Ak-İzo’nun geliştirdiği ve sektörde büyük fark yaratan kendinden yapışkanlı EPDM membranlar,sağladığı uygulama kolaylığı ile ziyaretçilerin beğenisini topladı.

BAU 2023 süresince yapılan görüşmelerde önemli iş bağlantılarına imza attıklarını aktaran Aktaş Holding Ticari Grup Yöneticisi Gülçin Onaran, ileri teknolojili EPDM membran ürünlerine, ziyaretçilerin gösterdiği ilgiden memnun kaldıklarını ve yeni işbirlikleri için heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Tüm dünyada kaynakların etkin kullanımının her geçen gün daha da önemli hale geldiğini vurgulayan Onaran,geliştirdikleri çevre dostu, uzun ömürlü ve sürdürülebilir ürünlerle ülkemizdeki su kaynaklarının korunup geliştirilmesi ve depremde bina dayanıklılığı konusunda önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

BİRÇOK FARKLI UYGULAMA ALANI BULUNUYOR

Ak-İzo olarak; temelden çatıya, cepheden teras ve gölet tabanlarına kadar birçok farklı uygulama alanında su yalıtım çözümleri sunarak, ülkemize ve sektöre bu alanda katma değer sağladıklarına vurgu yapan Gülçin Onaran, Lineflex markasınınglobaldeki büyüme hedefleri doğrultusunda, Ar-Ge ve teknolojiye yatırımlarını da hız kesmeden sürdüreceklerini belirtti.