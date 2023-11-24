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AJET iç ve dış hatlarda rekabeti arttıracak

EKONOMİ 24.11.2023, 13:07
AJET iç ve dış hatlarda rekabeti arttıracak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AJET'in lansman töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geleceğe açılan kanatlarını daha da büyütecek ve küresel marka değerini çok daha yukarılara taşıyacağını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbulda Sabiha Gökçen Havalimanında düzenlenen AJET Lansman Törenine katıldı.

Törende konuşan Bakan Uraloğlu, 2008 yılında Türk Hava Yollarının (THY) bir alt markası olarak kurulan ANADOLUJETin pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirmek amacıyla faaliyetlerini yüzde 100 Türk Hava Yolları iştiraki olarak kurulacak AJET Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi altında devam edeceğini ifade etti. Bakan Uraloğlu ayrıca, Sabiha Gökçen Havalimanının faaliyet kapasitesini ikiye katlayacak ikinci pistin tamamlandığını ve çok kısa bir zaman sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın teşrifleriyle hizmete açılacağını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, havayolu ulaşımının en konforlu ve en hızlı ulaşım yolu olduğunu belirterek,  "Coğrafi bakımdan Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının ortasındaki kilit konumuyla, gelişmiş pazarlarla gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotaları üzerinde yer alan ve sadece 4 saatlik uçuş süresiyle 1.4 milyar insanın yaşadığı ve 8 trilyon 600 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin merkezindeki avantajlı konumuyla ülkemiz; havacılık alanında dünyanın transit merkezi olmaya çok müsaittir" dedi.

Havayolu taşımacılığı sektöründe Dünyada Ulaşamadığımız Hiçbir Nokta Kalmayacak hedefiyle hareket ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, Ülkemizi artan rekabet, cesaretlendirici politikalar ve adeta örnek niteliğinde uygulamalarımız sonucunda; dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden birine dönüştürdük dedi.

DIŞ HATLARDA UÇUŞ AĞIMIZA 283 YENİ NOKTA EKLEDİK, ARTIK 130 ÜLKEDE 343 NOKTAYA UÇUYORUZ

Havayolu sektöründe yapılan yatırımlara da değinen Bakan Uraloğlu, 2002den bu yana aktif havalimanı sayımızı 26dan 57ye ve terminal kapasitemizi 55 milyon yolcudan 337 milyon 450 bin yolcuya çıkarttık. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken uçuş ağımıza 283 yeni nokta ekleyerek 130 ülkede 343 noktaya yükselttik. Böylelikle son 21 yılda %472lik artış gerçekleşmiş oldu. Ayrıca 2002 yılında 489 olan toplam hava aracı sayımızı da %270 artışla günümüzde bin 813e ulaştırdık diye konuştu.
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Rekorlarla adından söz ettiren İstanbul Havalimanının verdiği hizmetle de ön plana çıktığını belirten Bakan Uraloğlu, 2018 yılında hizmete açtığımız İstanbul Havalimanımızda açıldığı günden bu yana 177 milyonu aşkın yolcu trafiği gerçekleşmiştir. İstanbul Havalimanımız Avrupada 1., Dünyada 7. Sıradadır. ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu ayrıca, yapım aşamasındaki Çukurova Bölgesel, Yozgat ve Bayburt  Gümüşhane Havalimanları ile yenilenen Trabzon Havalimanında çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
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Bu arada Konuşmasında, Sabiha Gökçen Havalimanının da yenilikçi ve vizyoner bir bakış açısıyla geliştirildiğine dikkati çeken Bakan Uraloğlu, Havalimanımızın faaliyet kapasitesini ikiye katlayacak 2.pistimizi tamamladık. Çok kısa bir zaman içerisinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile hizmete açmayı planlıyoruz. dedi.
 
Bakan Uraloğlu, 2008 yılında THYnin bir alt markası olarak kurulan AnadoluJetin, pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirmek amacıyla faaliyetlerini yüzde 100 Türk Hava Yolları iştiraki olarak kurulacak AJET Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi altında devam edeceğini bildirdi. Uraloğlu, "Anadolujetin Uçmayan Kalmasın mottosuyla başlattığı misyonunu bir adım daha ileriye taşıyarak, gelecek vizyonunda ülkemizin turizmine ve ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilmek amacıyla markamızı yeniliyoruz." dedi.

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