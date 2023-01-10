AİMSAD, Almanya, ABD ve İtalya'yı hedefine aldı

2022’yi 160 milyon dolar ihracatla kapatan, 2023’te ise 200 milyon dolar ihracat hedefi koyan ağaç işleme makineleri sektörü istikrarlı büyümesini sürdürüyor.İSTANBUL (İGFA) - 40 ülkeye 1 milyon doların üzerinde ihracat yapan ve ekonomik hacmi 500 milyon dolara ulaşan ağaç işleme makineleri sektörü 2023’ü ihracatta büyüme yılı ilan etti.

Sektörün çatı STK’sı Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD), 2023’e ilişkin hedeflerini açıkladı.

AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Toktaş, ihracat gerçekleştirdikleri ülke sayısını 50’ye çıkarmak istediklerini söyledi.

ÖNCELİKLİ PAZARLAR ABD, ALMANYA VE İTALYA

Sektörün halihazırda 40 ülkeye 1 milyon doların üzerinde ihracat yaptığını söyleyen İsmet Toktaş, “2023’te 200 milyon dolarlık ihracata imza atmak istiyoruz. Bu bağlamda ABD, Almanya ve İtalya bu yıl öncelikli hedef pazarlarımız olacak. Sektörümüzün ekonomik hacmi yaklaşık 500 milyon dolar. İhracatta birim değerimiz ise kilogram başına 10 dolar seviyelerinde. Dernek olarak senede ortalama 7-8 fuara katılıyoruz. Bunun bir kısmı bireysel bir kısmı üyeler ile ortak organizasyon olabiliyor. 2023 yılı itibariyle TÜYAP işbirliği ile Türk Ağaç İşleme Makinası Fuarları organize edeceğiz. Bunun ilki Mart ayında Sırbistan'da olacak. Fuarların yeni pazarlara açılma ve üreticilerimizin ihracat potansiyellerini artırma konularındaki önemi çok büyük” ifadelerini kullandı.