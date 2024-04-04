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Aile'den 'kadın girişimcilere özel destek

EKONOMİ 04.04.2024, 11:39
Aile'den 'kadın girişimcilere özel destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı Kapsamında 'Kadın Girişimcilere' özel destekANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının teknoloji alanında faaliyet gösteren kadın girişimcilere yönelik özelleşmiş hızlandırıcı faaliyetleri ile temiz teknoloji alanındaki kadın girişimcileri destekleyeceği Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı (GCIP) Türkiye 2024 Hızlandırıcı Programına başvurular başladı.
 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın paydaş olarak yer aldığı, ana yürütücüsünün Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) olduğu Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programının (GCIP) 2.fazında temiz teknoloji alanında faaliyet gösteren kadın girişimcilerin geliştirdikleri ürünlerin ticari performansının artırılması, yatırıma hazır hale gelmesi ve küresel pazara açılmaları amacıyla eklenen Temiz Teknoloji Alanında Kadın Girişimciler için Yatırıma Hazırlık ve Küreselleşme Modülü ile projeler desteklenecek.
 
Bu kapsamda hızlandırıcı faaliyetler ve yarışma ile temiz teknoloji çözümleri, yenilikçi girişimcilere dönüştürülecek. Ayrıca teknoloji doğrulama ve yatırıma hazırlık bileşenleri ile temiz teknoloji girişimcileri ulusal ve küresel pazara hazırlanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TÜBİTAK iş birliği içerisinde proje kapsamında kadın girişimcilere Toplumsal Etkide Öncü Kadın Girişimci Desteği, Yenilikçi Kadın Girişimci Desteği, En İyi Gelişim Gösteren Kadın Girişimci Desteği, Genç Kadın Girişimci Desteği kategorilerinde destek sağlanacak.
  BAŞVURULAR 15 MAYIS'A KADAR SÜRECEK

GCIP Türkiye 2024 Hızlandırıcı başvuruları https://gcip.tech/country/turkiye/ adresi üzerinden  sürerken, söz konusu başvurular 15 Mayısa kadar devam edecek.

GCIP 2024 Hızlandırıcısına seçilen takımlar arasından seçilecek, kurucularından biri kadın veya en az bir üst düzey yöneticisi kadın olan takımlar modüle dahil edilecek.

Seçilen adaylar 2024 yılı Temmuz ayı içerisinde düzenlenecek GCIP Türkiye 2024 Ulusal Akademisine davet edilecek ve Ağustos-Kasım 2024 tarihleri arasında eğitim ve mentörlük hizmetleri alarak temiz teknolojiler alanındaki yenilikçi iş fikirlerini geliştirme fırsatı elde edecekler.

Modül altında, girişimlerin yatırıma hazırlık seviyeleri uzmanlar tarafından değerlendirilecek, gelişime açık konularda takımların ihtiyaçlarına özel uzman mentörler atanacak, ustalık atölye çalışmaları ve yatırımcı buluşmaları gerçekleştirilecek.
 

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