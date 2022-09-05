Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı... TÜİK'e göre yüzde 80,21 olan enflasyon ENAG'a göre yüzde 181,37!

Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı, TÜİK, enflasyon oranını yıllık yüzde 80,21, aylık yüzde 1,46 olarak açıkladı. ENAG, yıllık enflasyonu yüzde 181,37 olarak açıklamıştı.ANKARA (İGFA) - TÜİK'in verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,69 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 27,05 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 116,87 ile ulaştırma oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,78 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 7,01 ile sağlık oldu.

Bu arada TÜİK verilerine göre özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 72,53, aylık yüzde 3,17 olarak açıklanırken, tabloya veriler şöyle yansıdı:

Hatırlanacağı gibi akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Ağustos ayı itibarıyla yıllık enflasyon oranını yüzde 181,37 olarak açıklamıştı. ENAG'a göre TÜFE aylık yüzde 5,86 arttığı kaydedilmişti.