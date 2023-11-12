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Ağır ticari araçlarda yüzde 25 artış!

EKONOMİ 12.11.2023, 18:28
Ağır ticari araçlarda yüzde 25 artış!

2023 yılı Ocak-Ekim dönemi Ağır Ticari Araç Pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 oranında arttı. Bu dönemde satışı gerçekleştirilen toplam araç sayısı, 35 bin 184 adet olarak açıklandı.İSTANBUL (İGFA) - Kısa adı TAİD olan Ağır Ticari Araçlar Derneği, pazarın Ekim ayı sonuçlarını açıkladı.

2023 yılı ilk on ayının sonuçlarını kamuoyuyla paylaşan TAİD; 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde çekici satışları, geçen yıla göre yüzde 14 oranında artarak 20 bin 183 adet olurken 16 ton ve üstü kamyon satışları, yüzde 59 oranında artarak 10 bin 355 adete ulaştığını, 16 ton altı kamyon satışları da yüzde 16 oranında artarak, 4 bin 646 adet şeklinde gerçekleştiğini söyledi.

Ağır Ticari Araç Pazarı’nın 2023’te 10 aylık tablosunu değerlendiren TAİD Yönetim Kurulu Başkanı Burak Hoşgören; “Sektörümüz, ekonominin ve ülkelerdeki gelişmelerin nabzını tutan bir yapıya sahip. 2023 yılının ilk on ayı, globalde ve ülkemizde zorlu geçti ve bu şekilde devam ediyor. Küresel ekonomik bunalım, ülke savaşlarının neden olduğu kutuplaşmalar, kaynak yetersizlikleri, enerji krizi gibi tüm ülkeleri etkileyen bir süreç yaşanıyor. Ülkemizde ise hepimizi derinden etkileyen deprem afeti, seçim süreci, kur değişimleri ve finansa erişmedeki zorluklar yönetilmesi güç olan bir dönemin yaşanmasına neden oldu. Tüm bu zorluklara rağmen Ağır Ticari Araçlara düşen görevler devam etti ve yatırım ertelemeleri yaşansa da talepler, satışa dönüştü. Ağır Ticari Araçlar Pazarı, 2023 yılının ilk 10 ayında son on yılın ortalamasına göre yüzde 55 artış gösterdi” diye konuştu.

Toplam Ağır Ticari Araç Pazarı'nın Ekim ayına ilişkin detayları da paylaşan Hoşgören, 3 bin 172 adet araç satışı gerçekleştirdi. Segment kırılımlarına bakıldığında Çekici satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24 oranında azalarak bin 539 adet düzeyinde gerçekleştiğini ifade ederek, "16 ton ve üstü Kamyon satışları yüzde 45 oranında artışla bin 233 adet olurken 16 ton altı kamyon satışlarında yüzde 31 oranında düşüş görüldü ve 400 araç ile ay tamamlandı. 2023 yılı Ocak-Ekim dönemi Semi-Treyler araç pazarı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 oranında arttı. Satış adedi ise 12 bin 701 oldu" dedi.

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