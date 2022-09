Afyonkarahisar ihracatının yıldızları ödüllerine kavuştu

Ege İhracatçı Birlikleri, mermerin başkenti Afyonkarahisar’da 2021 yılında en çok ihracat yapan 5 firmayı ödüllendirdi.İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), mermer, termal ve gıdanın başkenti Afyonkarahisar’da 2021 yılında en çok ihracat yapan 5 firmayı ödüllendirdi.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Afyon’un 2021 yılında 381 milyon dolar olan ihracatının ilk etapta 500 milyon dolara, orta vadede 1 milyar dolara çıkacak potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Ege İhracatçı Birlikleri ve Dünya Gazetesi iş birliğinde, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen, “Ege İhracat Buluşmaları-Afyonkarahisar” toplantısında, “Afyonkarahisar İhracatının Yıldızları Ödül Töreni” gerçekleştirildi.

2021 yılında Afyonkarahisar’ın ihracat şampiyonu ŞUAYP DEMİREL firması olurken, Emek Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş. zirvenin ikinci basamağında yer aldı.

Afyonkarahisar’dan en çok ihracat yapan firmalar listesinde KARA MEHMET MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Adını üçüncü sıraya yazdırdı. TUREKS-GM Mermer Granit San. ve Tic. Ltd. Şti. dördüncülük mutluluğu yaşarken, AYMAR Doğal Taş Madencilik Dış Tic. Ltd. Şti. firması Afyon’un ihracat şampiyonları listesine beşinci sıradan giriş yaptı.

“Afyonkarahisar İhracatının Yıldızları Ödül Töreni”nde konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türk ekonomisindeki 2022 yılının ilk iki çeyreğindeki büyüme rakamlarının işveren ve çalışanları mutlu etmediğine dikkati çekti. Eskinazi, ““Enflasyonun etkisiyle hormonlu bir büyüme olduğuna inanıyoruz. İş gücünün bu büyümeden aldığı payın 1998 yılı seviyelerine düşmesi düşündürücü bir husus. Bu büyüme rakamları ne işvereni, ne de çalışan kesimleri mutlu etmedi. Böyle devam ettiği takdirde sosyal barışı sürdürmemiz çok kolay olmayacak. Yüksek enflasyon rakamları toplumun alım gücü yanında ahlaki değerlerini kemirmeye devam ediyor” diye konuştu.

Türk ihracatçısının Euro/dolar paritesinde Euro aleyhine yaşanan değişimden olumsuz etkilendiğine vurgu yapan Eskinazi, Türk ihracatçısının pariteden kaynaklı kayıplarının 7 milyar doları aşmış durumda olduğunu aktardı.

Mermerciliğin, Afyonkarahisar ve İscehisar’da vazgeçilmez bir meslek olduğunu dile getiren Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Meclsi Başkanı Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci, mermercilik sektörünün Afyonkarahisar’da 10 bin kişilik istihdam sağladığını ve kent ekonomisine büyük destek olduğunun altını çizdi.