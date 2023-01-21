Afrika açılımı büyüyerek sürüyor

Afrikalı iş insanlarıyla Türk ihracatçısını bir araya getiren 'Kıtalararası İşbirliği Zirvesi/Türkiye-Afrika Sektörler Arası B2B ve Fuar Organizasyonu' bu yıl 11-12 Şubat tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde 3. kez gerçekleşecek.İSTANBUL (İGFA) - HBS Uluslararası Organizasyon tarafından 2022 yılı içerisinde Kamerun’la başlatılan ‘Hedef Afrika’ açılımı, bu kez yedi ülkeyi içerisine alan daha kapsamlı bir organizasyonla devam ediyor. 11-12 Şubat 2023 tarihleri arasında İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek organizasyonun iç kırılımında Fuar, B2B ve özel iş görüşmelerinin yanı sıra sağlık-kayak ve termal konseptli kış turizmi alternatif paketleri de bulunuyor. Afrikalı katılımcılar için 9 Şubat’ta başlayacak bu iş serüveni, 17 Şubat’a kadar devam edecek. Asıl program öncesinde, sağlık turizmi kapsamında hastane checkup muayeneleri, sonrasında ise özel iş buluşmaları, şehir ve boğaz turu ve günübirlik kış turizmi gezintileri ile dolu dolu, kazançlı ve keyifli bir organizasyon olması bekleniyor.

İlk ikisi Kamerun özelinde hayata geçirilen organizasyonun 11-12 Şubat 2023’teki 3. etabında Benin, Fildişi Sahilleri, Gambiya, Gine, Kamerun, Senegal ve Togo ülkelerinde faaliyet gösteren firma ve iş insanları ağırlanacak. Organizasyonun üst başlığı, ‘Kıtalararası İşbirliği Zirvesi’ olarak kurumsal bir kisveye büründürülmüş zira Afrika ile başlatılan Hedef Koşusuna süreç içerisinde diğer kıtalarla da devam etme arzusu ve inancında olduklarını dile getiriyor HBS Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Sıraç Tanır.