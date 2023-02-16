Afet bölgesindeki üreticilere yem desteği

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi afet bölgesinde hayvan üreticilerine destek amacıyla başlattığı çalışmayla Kahramanmaraş’ın ilçe ve mahallelerinde yem dağıtımı gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca sokak hayvanlarına yönelik kuru mama dağıtımı da yaparak can dostlarımızı unutmadılar.ESKİŞEHİR (İGFA) - Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem sonrası destek çalışmalarına aralıksız devam eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesinde zor durumda olan hayvan üreticilerine de destek vermeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi ve Pazarcık Narlı beldesindeki 12 mahallede üreticilere destek amacıyla yem dağıttı.

Deprem sonrası büyük sıkıntı yaşayan üreticilere yönelik dağıtımla 52 üreticiye yaklaşık 30 ton yem desteği sağlandı. Depremzede vatandaşlar destek nedeniyle teşekkür ederek, depremin ardından hayvanlarına yem bulmakta zorlandıklarını ve verilen desteğin kendileri için can suyu olduğunu ifade ettiler.

Ekipler ayrıca bölgede 250 kilogram köpek maması dağıtarak deprem sonrası yiyecek bulmakta zorlanan can dostlarımıza da destek oldular. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bölgede destek çalışmaları aralıksız devam edecek.