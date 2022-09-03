Afeks'ten Bursa Nilüfer’e görkemli açılış

Bursa'nın yapı marketi Afeks; Orhaneli Yolu üzerindeki yeni mağazasının kapılarını; iş, siyaset ve sosyal yaşamın tanınmış isimleriyle Bursalıların büyük ilgi gösterdiği görkemli bir törenle açtı.BURSA (İGFA) - Kasapoğlu Ailesi'nin 40 yılı aşan ticari faaliyetlerinin değerli bir parçası olarak 2011 yılında kurulan Afeks; Bursa'nın yeni ve büyük yapı marketini Orhaneli Yolu üzerindeki dev mağazasında Bursalıların hizmetine sundu. Görkemli açılışa Ak Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, siyasi parti il ve ilçe başkanları, STK ve oda başkanları, siyaset, ekonomi camiasının önde gelen isimleri katıldı.

75 BİNDEN FAZLA ÜRÜN AFEKS ÇATISI ALTINDA

11 yıldır ev geliştirme perakendeciliği sektöründeki tecrübesiyle yerli ve ithal çok sayıda markayı, uygun fiyat ve ödeme kolaylığıyla tüketiciyle buluşturan Afeks'in açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kasapoğlu, "Bugün, hızla değişen modern dünya dinamiklerine uyum sağlayan ticari faaliyetimizi en güncel ve en iyi koşullarda icra etmek, misafirlerimize alışveriş deneyiminin en iyisini yaşatmak için tasarladığımız yeni mağazamızın açılışında bir araya geldik. Çok yoğun bir emek ve mesai neticesinde görmüş olduğunuz şekline kavuşan yeni mağazamızda, her biri çok değerli onlarca markayı ve 75 binden fazla ürün çeşidini bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Başta çalışma arkadaşlarım olmak üzere, emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum" dedi.

AFEKS YATIRIMLARINA HIZ KESMEDEN DAVEM EDECEK

Türkiye'nin yapı marketi sloganıyla çıktığı yolda her geçen gün daha emin adımlarla sektörde var olmaya devam eden Afeks'in büyüyerek güçlenmeye devam edeceğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kasapoğlu, konuşmasında ağabeyi Mehmet Emin Kasapoğlu ile babası Ahmet Faruk Kasapoğlu'na da teşekkür ve şükranlarını sundu. Kasapoğlu, "Afeks; kurum kültürünü Kasapoğlu ailesinin manevi değerlerinden almış ve genç kuşaklara bu değerleri aktarmayı görev edinmiş bir markadır. Bu doğrultuda, Türkiye'nin yeni nesil yapı marketi olmak için yatırımlarına devam edecektir..." ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Kasapoğlu ailesiyle birlikte açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, Afeks'in Bursa'daki dev mağazasını gezdi.