Adıyaman'da zeytinler fidana dönüyor

Ege Orman Vakfı ile ormanları korumak ve ağaçlandırmak üzere 16 yıldır iş birliği yürüten Migros, bu yıl 10 bin kg zeytin satışından elde edileceği gelirle Adıyaman Kahta’da 10 bin fidan dikecek.ADIYAMAN (İGFA) - Migros, Ege Orman Vakfı iş birliğinde yeşil bir gelecek için hayata geçirdiği projelere yeni bir halka ekledi. Ege Orman Vakfı ile ormanları korumak ve ağaçlandırmak üzere 16 yıldır iş birliği yürüten Migros, bu yıl 10 bin kg zeytin satışından elde edileceği gelirle Adıyaman Kahta’da 10 bin fidan dikecek.

Migros, Ege Orman Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirdiği kampanyalarla ormanları koruma ve ağaçlandırma çalışmalarına her yıl yeni bir halka ekliyor. Doğayı koruma taahhüdü kapsamında, yapılan her zeytin alışverişine karşılık olarak fidan büyütmeye devam eden Migros, geçtiğimiz yıl satılan 10 bin kg zeytin için Adana Sarıçam’a 10 bin fidan dikmişti.

Bu yıl da müşterileri adına fidan dikimine Adıyaman Kahta’da devam edecek. Migros mağazaları ve uygulamasında satılan Ege Orman Vakfı zeytinlerinin 10 bin kg satışından elde edilecek gelir ile Kahta’ya 10 bin fidan dikilmesi planlanıyor.

Migros, sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak üzere ormansızlaşma ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi öncelikleri arasına alıyor. Bu kapsamda 16 yıldır Ege Orman Vakfı ile gerçekleştirdiği çeşitli kampanyalar ve projeler kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerine toplamda 586 bin fidan dikti.