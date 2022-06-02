Adıyaman Belören'de firik hasadı başladı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bağlı Belören beldesinde yaş buğdaydan elde edilen buğday firiği hasadı başladı.Hülya SARKAN / ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Belören beldesinde çiftçiler yeşil buğdaydan firik yapmaya başladı.

Buğday firiğinin hasadına katılan Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz, Belören Belediye Başkanı Mahmut Turan ve Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven çiftçilerle bereketli sezon diledi.

Traktör üzerine çıkarak hasat yapan, yığın başında dirgenle harmanı karıştıran Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, firik hasadının sezonunu açtı.

Bulgur çeşitlerinin yapımı itibariyle en ilginci, belki de bulgurun atası diyebileceğimiz firik bulguru olduğuna dikkati çeken Kaymakam Ayrancı, "Firik bulgurunun Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'nun seçkin yemekleri arasına girmesini sağlayan ise tarladan başlayıp mutfakta son bulan ilginç yolculuğunda gizlidir. Yörelere özgü çeşitli yöntemleri olsa da temel prensip yeşil buğday başakları ile ateş ve dumanı bir araya getirmektir. İlçemizde de ciddi gelir kaynakalrından biri olan firiklik buğday üretimi yaklaşık bin 500 ile 2 bin ton civarında olup, üretimin yaklaşık 700 tonu iç, kalanı ise dış piyasada tüketilmektedir" dedi.

Bu arada Geçen yıl 10-12 lira civarında olan firiklik buğdayın bu sezon 20-30 lira arası olması beklendiği kaydedildi.